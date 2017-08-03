Дело было в начале 90-х годов прошлого века, в Эстонии

Там как раз стали гордо выходить на люди эсесовские недобитки. Один из таких пришел в местное ателье и говорит, естественно, по-эстонски:

- Я бы хотел заказать у вас военную форму эстонского легиона СС. Если вы не справитесь, то хотя бы мундир.

И протягивает закройщице, тоже эстонке, фотографию, на которой улыбается молодой парень в форме СС.

Та говорит:

- Извините, но сделать военную форму по фотографии - это сложно, я лучше поговорю с нашей заведующей ателье. Она, возможно, поможет.

Поднимается на второй этаж, а там в своем кабинете сидит заведующая. Русская, да к тому же ветеран войны.

Приемщица объясняет ей проблему, та, подумав немного, отправляет ее обратно в зал, сказав, что сейчас сама выйдет к клиенту.

Та, обрадованная, так и передала ее слова бывшему эсэсовцу. А заведующая ателье как раз хотела подновить свой дамский пиджак, на котором красовались ее ордена и медали за Великую Отечественную войну.

Она надела его, и вышла к клиенту, вежливо говоря:

- Не беспокойтесь, мундир эстонского легиона СС мы вам сошьем. Я в войну была снайпером, так что ваши мундиры помню очень хорошо...

Может, она еще чего хотела сказать, но только старикашка схватил свою фотографию и галопом вылетел из ателье.