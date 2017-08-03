«Ядерная дубина за пазухой»: Россия в рамках гонки вооружения

За последние годы политические противостояние Запада и России, выражающееся в попытках зарубежных стран оказать давление и ослабить РФ, привело к разговорам о военном противостоянии. Тотальная информационная война, объявленная Западом после 2014 года, натолкнула на мысль, что Запад постарается развернуть новую «холодную войну», но только по вялотекущему сценарию. Ведь гонка вооружений теперь связана не только с созданием новой техники или ракет. Теперь она охватывает более широкий спектр. Участие России в борьбе с терроризмом показало, что с 2008 года РФ значительно укрепила свои Вооруженные силы и способна отразить фактически любой удар потенциального противника.

Это повлекло реакцию США, которые в Сирии лишь обогащались и приводили страну к тотальной разрухе, поддерживая те или иные террористические группировки. Россия разрушила их планы и наглядно показала, как нужно противостоять мировому злу. Военные эксперты тут же стали сравнивать военный потенциал обеих стран и пришли к выводу, что Россия обладает не меньшими силами и не уступает. Различия состоят лишь в отдельных видах техники и оружия, которые у той или иной стороны лучше. Однако не все разделяют вполне объективное мнение экспертов.

К примеру, издание Süddeutsche Zeitung сообщает, что Россия не способна включиться в гонку вооружений, поскольку попросту ее не осилит ни в политическом, ни в экономическом плане. По мнению издания, фактором, который не позволяет действовать против РФ так «как подобает» является наличие «ядерной дубины за пазухой». Поэтому российское руководство без опасений проводит свою внешнюю политику. Это, якобы, порождает необходимость Штатов наращивать свои силы, в том числе и ядерные.

Россия никогда не заявляла, что собирается наращивать свои вооруженные силы в противовес Западу, причем даже сигналов для этого не было. Военное ведомство планомерно развивает оборонно-промышленный комплекс и обновляет устаревшие виды техники, поскольку существуют более продвинутые модели на собственном рынке. Признаки быстрого наращивания военных сил в большей степени показывает тот же Китай, который закупает технологии и пытается создать на их основе все более новые и совершенные образцы. Россия действует в ином ключе, неспешно развиваясь собственными силами. Это заметно и по военному бюджету, который даже по нынешним меркам у РФ не такой уж и большой.

Единственным участником гонки вооружений на данный момент являются США, которые грезят мечтами о мировом величии, поэтому стараются убрать с шахматной доски всех конкурентов. По силам, таким конкурентом является именно Россия. Однако российское государство движется своим курсом и не обращает внимания на попытки втянуть ее в глобальную гонку вооружений. Гонку, которую она, к слову, потянула бы без особых проблем, учитывая военный и технологический потенциал страны.