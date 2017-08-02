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    • Опубликована
    • сегодня в 14:24

Генпрокуратуру просят привлечь временного главу банка «Югра»

Рядом с банком «Югра» продолжают кипеть страсти.

Генеральная прокуратура приняла в работу заявление одного из миноритариев банка с просьбой проверить законность действий Дмитрия Онегина на посту главы временной администрации «Югры» и начать против этого должностного лица также уголовное преследование.

В письме господин Коршунов сообщает многие интересные детали. Если они подтвердятся, то очень несладко придется не только временному главе отдельного банка, но и кому-то из руководителей самого Центробанка.

В частности, акционер «Югры» заявил, что при отсутствии первичных учетных документов и вопреки отказу бухгалтеров банка, уведомлявших его, в том числе и письменно, о недопустимости таких преступных действий, Д.А. Онегин снизил аж почти на 40 млрд рублей общий размер собственных средств (это, заметим, только то, что известно автору обращения).

Заявитель приводит впечатляющие данные. В числе прочего в его обращении к ГП сказано, что балансовая стоимость 29 различных объектов недвижимости, принадлежащих банку, была резко снижена - более чем в три раза - с 16 млрд рублей до всего 5 миллиардов. Действительно впечатляющая «скидка»: налетай - подешевело!

Такое занижение собственных средств банка, как считает акционер, сделано просто «вызывающе нагло». И все это несмотря на то, что рыночная стоимость объектов на самом деле более чем на 2,5 млрд рублей выше, чем определено распоряжениями временного главы.

Далее в обращении сообщается, что многие приказы временной администрации проводились элементарно задним числом для того, чтобы руководство Банка России могло заранее подготовить ответы на протесты Генпрокуратуры и определить свои дальнейшие действия.

Апогеем незаконности, как сказано в жалобе, является приказ главы ВА за No 148/1 от 27 июня 2017 года, который обязывает сотрудников проводить корректирующие бухгалтерские записи опять же задним числом - в операционном дне 21 июня.

Андрей Коршунов также сообщает, что 7 июля ЦБ рекомендовал не банкротить «Югру» в ближайшие полгода. Истец надеется, что Генпрокуратура проведет проверку этой информации, запросив подтверждающие документы, которые привели к отзыву у банка «Югра» лицензии и приостановлению деятельности.

Предоставленные материалы миноритарий простит направить для проверки в соответствующий орган предварительного расследования и, соответственно, решить вопрос об уголовном преследовании Дмитрия Онегина в соответствии с ч. 2 ст. 201 УК РФ.

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