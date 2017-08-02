Как я научил сына не мусорить

Когда моему сыну было лет семь, и мы всей пока еще маленькой семьей ехали куда-то за город, заехали на заправку, купили мороженного и едем, получаем удовольствие: лето, жара, мороженное, жена, сын, благодать...

Тут мой сын открывает окно и выбрасывает обертку. Скорость автомобиля была небольшой и я смог очень быстро сориентироваться и припарковать машину на обочину.

Молча вышел из машины, открыл багажник, освободил от продуктов один из ашановских пакетов, вывел сына из машины и попросил собрать весь мусор с обочины. У сына гордыня, еще и жена попыталась заступиться...

Но женщина была отправлена в машину слушать музыку, а сыну объяснил, что пока он не принесет мне полный пакет мусора, мы дальше не поедем, и соответственно всех "ништячков", обещанных нами, уже не будет.

Сын вначале со слезами, а потом с каким-то азартом на глазах пошел собирать мусор. Я взял второй пакет и пошел рядом.

За неполных полчаса мы очистили маленький участок дороги от следов жизнедеятельности нашего народа и вернулись в машину.

Далее я объяснил сыну, почему он пошел собирать мусор - потому что Россия это его Родина, а Родину надо любить. Говорил много, нудно (как считает моя жена), с примерами, но так, чтоб он понял.

А в конце сын спросил:

– А почему ты пошел собирать за мной?

– То, что ты бросил обертку в окно – это, в первую очередь, моя ошибка. Я упустил что-то в твоем воспитании, и поэтому должен был понести наказание вместе с тобой.

Скоро сыну будет 13 лет, у него две маленькие сестренки, и вчера я с удовольствием наблюдал, как он учит их не мусорить...