Эффективное «оружие» России в Сирии: перемирие вместо войны

Как показал опыт войны в Сирии, не всегда поставленных целей можно достичь исключительно силой. Тем более, если речь идет о территориях, где проживает мирное население.

За полтора года российской операции в САР удары ВКС и успешные наступательные операции правительственной армии расставили все точки над «i», дав понять боевикам, что сопротивление бесполезно. Это открыло перспективы для следующего шага – запуска масштабного процесса перемирия.

Вот уже несколько месяцев российские военные дипломаты проделывают кропотливую работу, убеждая вооруженные группировки складывать оружие, а населенные пункты – переходить под контроль Дамаска. На этом сейчас сосредоточены основные усилия, ведь они позволяют решать кризис в стране мирным путем.

Прогресс налицо. На сегодня, 19 февраля, к процессу перемирия в Сирии присоединились уже 1260 населенных пунктов. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон, который размещен на сайте Минобороны РФ.

За прошедшие сутки прекратить огонь согласились боевики, находившиеся в поселении Рам-Джабаль провинции Хомс. Под контроль правительственных войск перешло 8,4 квадратных километров территории. Кроме того, продолжаются переговоры о перемирии с несколькими отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Всего с 1 января 2017 года сложить оружие согласились уже 110 группировок, а освободить от «Исламского государства» удалось 51 населенный пункт. В общей сложности с начала нового года таким путем удалось вернуть под контроль уже более 1726 квадратных километров территории САР, говорится в бюллетене Центра по примирению.

Это не просто цифры. Это – сотни и тысячи сохраненных жизней. Кроме того, распространение режима тишины и примирения повышает эффективность борьбы с терроризмом. Не секрет, что в Сирии, по сути, идут сразу две войны – гражданская и международная, против радикального исламизма. Причем оппозиционные Дамаску бандформирования зачастую шли на сотрудничество с «Исламским государством»* и другими радикальными группировками, осложняя конфликт. Снижение уровня гражданского сопротивления путем запуска масштабного процесса перемирия позволяет сирийской армии сосредоточиться на борьбе с террористами.

Россия развернула в Сирии широкий фронт действий, в котором прослеживается полноценная четко продуманная и грамотная стратегия. В основе ее лежит не спешка, а постепенное выдавливание террористов из государства для запуска политического регулирования гражданской войны. Военная мощь вкупе с искусной дипломатией дают максимальный эффект - они постепенно выводят сирийский конфликт на новые этапы, делая его более предсказуемым и управляемым, снижая количество жертв и приближая восстановление страны.