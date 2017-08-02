newsinfo.ru
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.08.2017 : 60.7503
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.08.2017 : 71.9527
  • Обменный курс GBP по ЦБ РФ на 04.08.2017 : 80.3605
  • Обменный курс AUD по ЦБ РФ на 04.08.2017 : 48.1568

Мир

Image

Мэрилин Мэнсон оскорбил Москву в угоду украинцам

На концерте в Киеве готичный рокер решил продемонстрировать публике, что разбирается не только в черной помаде и пентаграммах, но и в международной повестке.

Читать полностью

Общество

Image

Осужденного за разбой инвалида разочаровала замена колонии штрафом

Антон Мамаев, ставший известным на всю страну «благодаря» неправомерному решению судьи отправить его за решетку, надеялся на освобождение от наказания.

Читать полностью
http://img.newsinfo.ru/image/article/5/7/6/5576.jpeg
    • Опубликована
    • сегодня в 12:00

Эффективное «оружие» России в Сирии: перемирие вместо войны

Как показал опыт войны в Сирии, не всегда поставленных целей можно достичь исключительно силой. Тем более, если речь идет о территориях, где проживает мирное население.

За полтора года российской операции в САР удары ВКС и успешные наступательные операции правительственной армии расставили все точки над «i», дав понять боевикам, что сопротивление бесполезно. Это открыло перспективы для следующего шага – запуска масштабного процесса перемирия.

Вот уже несколько месяцев российские военные дипломаты проделывают кропотливую работу, убеждая вооруженные группировки складывать оружие, а населенные пункты – переходить под контроль Дамаска. На этом сейчас сосредоточены основные усилия, ведь они позволяют решать кризис в стране мирным путем.

Прогресс налицо. На сегодня, 19 февраля, к процессу перемирия в Сирии присоединились уже 1260 населенных пунктов. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон, который размещен на сайте Минобороны РФ.

За прошедшие сутки прекратить огонь согласились боевики, находившиеся в поселении Рам-Джабаль провинции Хомс. Под контроль правительственных войск перешло 8,4 квадратных километров территории. Кроме того, продолжаются переговоры о перемирии с несколькими отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Всего с 1 января 2017 года сложить оружие согласились уже 110 группировок, а освободить от «Исламского государства» удалось 51 населенный пункт. В общей сложности с начала нового года таким путем удалось вернуть под контроль уже более 1726 квадратных километров территории САР, говорится в бюллетене Центра по примирению.

Это не просто цифры. Это – сотни и тысячи сохраненных жизней. Кроме того, распространение режима тишины и примирения повышает эффективность борьбы с терроризмом. Не секрет, что в Сирии, по сути, идут сразу две войны – гражданская и международная, против радикального исламизма. Причем оппозиционные Дамаску бандформирования зачастую шли на сотрудничество с «Исламским государством»* и другими радикальными группировками, осложняя конфликт. Снижение уровня гражданского сопротивления путем запуска масштабного процесса перемирия позволяет сирийской армии сосредоточиться на борьбе с террористами.

Россия развернула в Сирии широкий фронт действий, в котором прослеживается полноценная четко продуманная и грамотная стратегия. В основе ее лежит не спешка, а постепенное выдавливание террористов из государства для запуска политического регулирования гражданской войны. Военная мощь вкупе с искусной дипломатией дают максимальный эффект - они постепенно выводят сирийский конфликт на новые этапы, делая его более предсказуемым и управляемым, снижая количество жертв и приближая восстановление страны.

Новости