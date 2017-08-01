Корабли ВМФ России прикроют «Панцирем» до конца года

Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях
Госсекретарь США признался, что они с президентом не в восторге от условий, предложенных законопроектом, но выбора нет, и подписать его придется.
Госсекретарь США признался, что они с президентом не в восторге от условий, предложенных законопроектом, но выбора нет, и подписать его придется.
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Корабельный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» будет принят на вооружение до конца года. Об этом сообщил на 13-й международной выставке IDEX 2017 заместитель генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы» - управляющий директор АО «Конструкторское бюро приборостроения» (КБП) Дмитрий Коноплев, передает ТАСС.
«Корабельный «Панцирь» будет принят на вооружение до конца года», - сказал Коноплев.
Ранее главный конструктор по зенитным комплексам морского базирования КБП Александр Жуков сообщал, что «Панцирь-М», предназначенный для оснащения кораблей Военно-морского флота России, уже запущен в серийное производство.
Корабельная модификация «Панциря» может оснащаться ракетами от сухопутного комплекса «Панцирь-С1», а также перспективной ракетой «Гермес-К», которая способна наводиться с помощью беспилотника. В перспективе, по заявлению разработчиков, «Панцирь-М» должен заменить комплекс «Кортик».