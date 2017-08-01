Мэрилин Мэнсон оскорбил Москву в угоду украинцам

Известный рок-музыкант Мэрилин Мэнсон, приехавший с концертом в Киев, из желания потрафить местной публике сделал со сцены оскорбительное заявление в адрес России.

«Не хочу быть политизированным, но вы только что заставили Москву визжать как сучку», - прокричал певец. Разумеется, его выступление многие снимали, и видеозапись с провокационным заявлением сразу же появилась в интернете.

Поклонники Мэнсона встали на его защиту, предположив, что у него и в мыслях не было оскорбительно отзываться о России и ее жителях. Мол, рокер просто неудачно пошутил, пытаясь сделать киевлянам комплимент по поводу того, что они как зрители оказались активнее москвичей.

«Я стараюсь держаться подальше от политики, но вот же мы твари! Приехали к вам прямиком из Москвы», - поздоровался с киевлянами артист, который 31 июля выступал в российской столице в рамках презентации своего диска Heaven Upside Down.

Может, так оно и было, но украинская пресса решила иначе. Например, газета «Обозреватель» тщательно проанализировала все фразы, произнесенные Мэнсоном на киевском концерте, и пришла к выводу, что певец вполне осознанно и не без удовольствия вышучивал околополитические темы, актуальные для российско-украинских отношений.

Впрочем, некоторые российские СМИ оказались еще более ангажированными и написали, что Мэнсон в Киеве «крыл Россию матами».