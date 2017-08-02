Осужденного за разбой инвалида разочаровала замена колонии штрафом

Московский городской суд вынес решение по делу 28-летнего инвалида Антона Мамаева, который ранее был приговорен к 4,5 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии за разбойное нападение. Поскольку предыдущий приговор не принимал в расчет состояние здоровья подсудимого, заболевание которого не допускает пребывания в местах лишения свободы, правозащитники и общественные деятели вмешались в судьбу молодого человека и помогли ему добиться пересмотра.

В общем-то сразу после этого стало понятно, что в колонию Мамаева точно не отправят. Антон настолько приободрился, что даже заявил о своей готовности заняться политикой. Приобретя известность из-за ситуации, в которой оказался по вине судьи, молодой человек встречался с журналистами, давал интервью и получал поддержку общественности. Видимо, на этом фоне у него сложилось впечатление, что приговор могут отменить вообще.

Тем не менее Мосгорсуд постановил взыскать с Мамаева 200 тысяч рублей, ограничив наказание за разбойное нападение только штрафом. «Учесть состояние его здоровья в качестве смягчающего обстоятельства, категорию преступления изменить с тяжкого на средней тяжести. В результате назначить наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей», - огласила решение одна из судей.

Антона оно разочаровало. «Единственным законным решением было бы оправдание», - заявил молодой человек журналистам на выходе из зала заседаний, пообещав и «дальше биться за справедливость». Его адвокат Андрей Орлов подтвердил, что они готовы «использовать все рычаги вплоть до Европейского суда по правам человека».

Нападение, за которое осудили Мамаева, было совершено 30 июня. Следователи заявили, что страдающий спинальной дистрофией колясочник с пистолетом и ножом в руках заставил двух взрослых и здоровых мужчин, включая одного спецназовца, отдать ему мопед. В качестве мотива преступления назвали намерение нажиться на последующей продаже транспортного средства.

В изложении Антона события выглядят иначе: его знакомые дешево продавали мопед, и он решил подзаработать, купив и потом продав подороже. По словам Мамаева, они заключили договор купли-продажи, с его оформлением помогал гаишник (который потом на суде свидетельствовал в пользу обвиняемого, но напрасно), а соседка видела весь процесс общения покупателя с продавцами и подтвердила, что молодой человек в инвалидной коляске не угрожал своим визави ни ножом, ни тем более пистолетом.

Тем не менее решающими стали показания потерпевших, которые, как рассказал Антон, на следующий день после сделки обратились в полицию с заявлением о краже мопеда. Молодого человека задержали и 30 июня осудили, сразу же отправив в СИЗО «Матросская тишина». Судья не принял во внимание редкую болезнь, из-за которой Мамаев не может самостоятельно передвигаться и выполнять многие бытовые действия.

В ситуацию вмешались юристы, общественники, правозащитники. Антон провел в СИЗО 19 дней, в течение которых медики провели экспертизу состояния его здоровья и пришли к выводу, что спинальная дистрофия не допускает содержания пациента в местах лишения свободы.