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    • Опубликована
    • сегодня в 14:32

СМИ: новым главредом «Ленты.ру» станет 23-летний журналист

Анонимный источник из редакции российского интернет-издания «Лента.ру» рассказал коллегам из других средств массовой информации, что новым главным редактором сетевой газеты станет 23-летний Владимир Тодоров, который ранее возглавлял в ней рубрику «Интернет и СМИ».

Планы по скорой смене главного редактора «Ленты.ру» подтвердил в интервью «Газете.ru» директор по внешним коммуникациям в Rambler&Co Матвей Алексеев. Однако он отказался сообщить, кого прочат на этот пост. «Официальный релиз последует тогда, когда это произойдет», - пообещал он.

Бывший главред «Ленты.ру» Александр Белоновский, возглавивший редакцию в феврале 2016 года, переходит на работу в газету «Известия» и будет заниматься ее сайтом.

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