Одиннадцать фактов о Путине, которые вы не знали

1. Путин вырос в коммунальной квартире на три семьи, в Ленинграде. Говорит, что помнит громадных крыс, которые охотились в подъезде.

2. Дед российского президента работал шеф-поваром у Ленина, в загородном доме. Несколько раз ему довелось готовить Сталину.

3. Путин с детства увлекался советскими фильмами о разведчиках и мечтал работать в органах государственной безопасности. В 1975 году его мечта сбылась, он стал агентом КГБ и занялся вербовкой новых агентов.

4. Путин – автор пособия "Учимся дзюдо с Владимиром Путиным", написанного в 1999 году. Черный пояс по дзюдо российский политик получил в 18 лет.

5. Путин много лет коллекционирует географические карты и почтовые марки с изображениями выдающихся людей.

6. Российский президент любит шпионские романы. Однажды он заметил: "Меня больше всего поражает, как один человек может достичь того, чего не смогли целые армии".

7. Путин держит целый "зоопарк". Его лабрадор Кони – всемирно известная собака. Ещё у российского политика живут два пуделя и болгарская овчарка Баффи, акита Юмэ, коза Сказка и её козленок, карликовая лошадка Вадик.

8. Своих животных Владимир Путин использует для психологического давления на политических противников. Ангела Меркель очень боится собак. Но, хотя ее сотрудники предупреждают заранее, что во время визитов канцлера собак нигде быть не должно, во время встречи Путина и Меркель лабрадор Кони свободно зашла в комнату. Меркель с трудом взяла себя в руки, а президент России поинтересовался "Собака вас не пугает?"

9. Брак Владимира и Людмилы Путиной распался в 2013 году. После объявления о том, что брак фактически завершен по обоюдному решению, Людмила Путина пропала из поля зрения журналистов. По некоторым данным, она ушла в монастырь.

10. Дочерей российский президент тщательно скрывает. О них практически ничего не известно. Катя и Маша учились в колледжах под вымышленными именами, их профессии и место проживания неизвестны.

11. О Путине снято 13 фильмов: 12 документальных ("Неизвестный Путин", "Товарищ президента", "Система Путина", "55", "Стена", "Путин, Россия, Запад", "Мост над бездной", "Dans la peau de Vladimir Poutine" / "В коже Владимира Путина", "Настоящий Путин", "Бумажная коронация", "Поцелуй Путина", "Я, Путин. Портрет") и один художественный – по данным издания "Метро" .