Тату, Калинка-малинка и Фрэнк Синатра. Какие русские песни напевают за рубежом?

Существует множество зарубежных песен, которые мы угадаем с пары нот. А есть ли для иностранцев такие же русские мотивы? Этим вопросом задался один из пользователей сайта-вопросника, опубликовал его и получил очень интересные ответы. Оказывается, такие песни есть, и даже не одна. Пускай в наше время они уже не так популярны, но в свое время они, выражаясь современным языком, "рвали" музыкальные чарты:

🎤 Иван Кузьмин:

"Есть и не одна. "Калинка-малинка", "Коробейники", "Катюша", "Дорожкой длинною", "Подмосковные вечера". Иностранцы почему-то убеждены, что русский придет в восторг, если ему напеть одну из них - со мной подобные неловкие ситуации случались не раз и не два. Опять-таки, в клюквенных фильмах о России то и дело встречается одна из этих мелодий. "Калинку", например, внезапно выводит Евгений Онегин в недавней британской экранизации, а "Коробейников" - президент Петров в последнем сезоне "Карточного домика"".

Многие артисты, которые успешно выступали на конкурсе "Евровидение", просыпались на следующий день мировыми знаменитостями:

🎤 Daria Cyrus:

"Песня группы T.a.t.u "Нас не догонят" или английский вариант "Not gonna get us" узнаваем многими европейцами с выступления девушек на евровидении. Недавные опросы Billboard это в очередной раз подтверждают".

Но не только "попсой" и народными песнями Россия славится:

🎤 Артем Манульченко:

"Очень популярна "Гражданская Оборона". Уже в 2000-х годах Летова и компанию тепло принимали в США и Норвегии. Кроме того, многие значимые персоны более-менее андеграунда говорили, что слушают, а Уэсли из Cold Cave - даже издавал на своем лейбле (если я правильно его понял). Конечно, Щедрик и Калинка более известны, но факт тоже примечателен".

Старое в новом:

🎤 Tatiana B:

"Мне бы очень хотелось сказать про "Звенит январская вьюга", которую очень круто перепели ребята из итальянской группы Vanilla Sky (а уж каверами они ещё как славятся!). Не знаю, насколько эта песня была популярна за пределами СНГ раньше, но сейчас она немного ожила и имеет уже более современный вид. И насколько знаю, ребята вообще очень любят Россию и русскую культуру. Поэтому таки надеюсь, что это не последний кавер на наши песни...