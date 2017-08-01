Спецслужбы США опровергли информацию о связи штаба Трампа с Москвой

Корабли ВМФ России прикроют «Панцирем» до конца года
Зенитный ракетно-пушечный комплекс с ракетами от сухопутного комплекса «Панцирь-С1» и перспективной ракетой «Гермес-К» запущен в серийное производство.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс с ракетами от сухопутного комплекса «Панцирь-С1» и перспективной ракетой «Гермес-К» запущен в серийное производство.
Источник в редакции рассказал, что ее возглавит Владимир Тодоров, который в последнее время занимался рубрикой об интернете.
Глава администрации Белого дома Райнс Прибус в эфире Fox News заявил, что спецслужбы США опровергли информацию о связи между Москвой и предвыборным штабом Дональда Трампа.
По его словам, руководители специальных ведомств подтвердили, что обвинения в адрес России не соответствуют истине. Эта история — полная ерунда, добавил Прибус.
Информация о якобы вмешательстве Москвы в президентские выборы в США на стороне Дональда Трампа ранее была опубликована газетой The New York Times, которая ссылалась на источник в Управлении директора Национальной разведки.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес России бездоказательными.