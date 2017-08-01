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СМИ: новым главредом «Ленты.ру» станет 23-летний журналист

Источник в редакции рассказал, что ее возглавит Владимир Тодоров, который в последнее время занимался рубрикой об интернете.

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    • Опубликована
    • сегодня в 14:00

Спецслужбы США опровергли информацию о связи штаба Трампа с Москвой

Глава администрации Белого дома Райнс Прибус в эфире Fox News заявил, что спецслужбы США опровергли информацию о связи между Москвой и предвыборным штабом Дональда Трампа.

По его словам, руководители специальных ведомств подтвердили, что обвинения в адрес России не соответствуют истине. Эта история — полная ерунда, добавил Прибус.

Информация о якобы вмешательстве Москвы в президентские выборы в США на стороне Дональда Трампа ранее была опубликована газетой The New York Times, которая ссылалась на источник в Управлении директора Национальной разведки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес России бездоказательными.

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