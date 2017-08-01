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    • Опубликована
    • сегодня в 8:00

ВКС и морская авиация получат около 160 самолетов и вертолетов в этом году

"Всего около 140 самолетов и вертолетов должно поступить в ВКС в этом году. Плюс еще морская авиация, поэтому всего около 160 единиц новой техники", — сказал он.

По словам главнокомандующего ВКС, общая укомплектованность авиационной техникой всех частей ВКС России на сегодняшний день составляет 100%. Доля новой техники — около 55%.

"Мы продолжаем закупки, продолжаем ее получать. Заводы вышли на проектную мощность, и проблем с поставкой техники я сегодня не вижу", — подчеркнул Бондарев. При получении каждой новой машины и летчики, и инженеры проходят переподготовку, досконально изучают всю матчасть, сдают зачет на право эксплуатации того или иного комплекса, а потом приезжают в полки и обучают остальных, пояснил главком.

В декабре начальник главного штаба — первый заместитель главкома ВКС Павел Кураченко сообщал, что всего до 2020 года ВКС получат более 900 новых самолетов и вертолетов и столько же — отремонтированных.

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