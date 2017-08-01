Молодая россиянка умерла после купания в Италии

Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях
Госсекретарь США признался, что они с президентом не в восторге от условий, предложенных законопроектом, но выбора нет, и подписать его придется.
Госсекретарь США признался, что они с президентом не в восторге от условий, предложенных законопроектом, но выбора нет, и подписать его придется.
Активисты Общероссийского народного фронта приняли участие в работе слета сельской молодежи Ленинградской области, где презентовали проект ОНФ «Генеральная уборка». Как отметила руководитель региональной группы общественного мониторинга Народного фронта по проблемам экологии и защиты леса Елена Тутынина, вопросы экологической безопасности в регионе вызвали живой отклик участников слета.
25-летняя гражданка Российской Федерации скоропостижно скончалась, проводя отпуск в Италии. Причиной смерти девушки стала, как выяснили итальянские медики, внезапная остановка сердца.
Инцидент произошел 31 июля на пляже Фьюметто в Версилии. Россиянка купалась в море и, находясь в воде, ощутила резкое ухудшение самочувствия.
На помощь девушке бросились дежурившие на пляже спасатели, которые вынесли пострадавшую на берег и передали прибывшим по вызову врачам скорой помощи.
Россиянку госпитализировали, но медики не смогли ее спасти - реанимационные мероприятия не дали результата, поскольку на момент доставки в клинику сердце девушки уже довольно долго не билось.