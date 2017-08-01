Молодая россиянка умерла после купания в Италии

25-летняя гражданка Российской Федерации скоропостижно скончалась, проводя отпуск в Италии. Причиной смерти девушки стала, как выяснили итальянские медики, внезапная остановка сердца.

Инцидент произошел 31 июля на пляже Фьюметто в Версилии. Россиянка купалась в море и, находясь в воде, ощутила резкое ухудшение самочувствия.

На помощь девушке бросились дежурившие на пляже спасатели, которые вынесли пострадавшую на берег и передали прибывшим по вызову врачам скорой помощи.

Россиянку госпитализировали, но медики не смогли ее спасти - реанимационные мероприятия не дали результата, поскольку на момент доставки в клинику сердце девушки уже довольно долго не билось.