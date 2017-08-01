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Мир

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Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях

Госсекретарь США признался, что они с президентом не в восторге от условий, предложенных законопроектом, но выбора нет, и подписать его придется.

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Активисты ОНФ презентовали проект «Генеральная уборка» на слете сельской молодежи Ленинградской области

Активисты Общероссийского народного фронта приняли участие в работе слета сельской молодежи Ленинградской области, где презентовали проект ОНФ «Генеральная уборка». Как отметила руководитель региональной группы общественного мониторинга Народного фронта по проблемам экологии и защиты леса Елена Тутынина, вопросы экологической безопасности в регионе вызвали живой отклик участников слета.

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    • Опубликована
    • сегодня в 4:09

Молодая россиянка умерла после купания в Италии

25-летняя гражданка Российской Федерации скоропостижно скончалась, проводя отпуск в Италии. Причиной смерти девушки стала, как выяснили итальянские медики, внезапная остановка сердца.

Инцидент произошел 31 июля на пляже Фьюметто в Версилии. Россиянка купалась в море и, находясь в воде, ощутила резкое ухудшение самочувствия.

На помощь девушке бросились дежурившие на пляже спасатели, которые вынесли пострадавшую на берег и передали прибывшим по вызову врачам скорой помощи.

Россиянку госпитализировали, но медики не смогли ее спасти - реанимационные мероприятия не дали результата, поскольку на момент доставки в клинику сердце девушки уже довольно долго не билось.

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