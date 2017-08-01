На Урале контрактники устроили массовую поножовщину после курсов выживания

В поселке Елань Свердловской области, в 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов при воинской части №31612 - крупнейшем в России - минувшей ночью произошла массовая драка.

В ней участвовали 60 контрактников из Тувы и около сотни солдат местного гарнизона, также служащих по контракту. В результате 14 человек госпитализированы с ножевыми ранениями, передает Ura.ru со ссылкой на источник из числа военных.

Контрактники из Тувы прибыли в центр три месяца назад, чтобы пройти там курсы выживания. Сегодня они должны были отправляться обратно, а накануне купили алкогольных напитков, чтобы отметить таким образом окончание курсов.

«Выпив, они вспомнили какие-то обиды, которые видели от местных. Вооружившись ножами и заточками, приезжие атаковали казарму: 60 тувинцев выступили против сотни бойцов Еланского гарнизона», - рассказал источник. По его словам, пострадали именно местные контрактники, а не «гости».

В центре проводится расследование, для этого из Центрального военного округа прислали рабочую группу старших офицеров. «Когда соберем всю необходимую информацию об обстоятельствах, чтобы это было не в ущерб делу, тогда сможем прокомментировать», - пояснил журналистам заместитель начальника отдела военного следственного управления СК РФ по ЦВО Алексей Садовский.

Уральские СМИ напоминают, что как раз сегодня в Свердловскую область с рабочей поездкой прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. Входит ли посещение учебного центра в Елани в программу его визита, неизвестно.