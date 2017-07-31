Ростовская область одной из первых завершила ремонт региональных дорог

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На сегодняшний день в тридцати восьми российских регионах осуществляется федеральный приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», и Ростовская область находится в числе передовиков по реализации этого проекта. Об этом заявил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Астахов в ходе пресс-конференции, посвященной ремонту дорог.
«В ходе реализации проекта до 2025 года планируется привести в нормативное состояние около 50 тыс. км автодорог федерального, регионального и местного значения. Таким образом, увеличение доли дорог городских агломераций, входящих в проект и соответствующих нормативным требованиям, составит 85%. Эти улучшения почувствуют 19 млн жителей агломераций», - сказал первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих.
Как сообщил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов, уже обновлены 18 участков общей протяженностью 42,8 км. Таким образом, в области закончился ремонт автодорог регионального значения в рамках федерального проекта. Работа продолжается на дорогах Ростова-на-Дону, однако и она по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева будет полностью завершена к 1 сентября. Так, 29 июля было открыто движение по центральной полосе путепровода по проспекту Стачки в Ростове-на-Дону - одного из самых значимых объектов, ремонтируемых в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
«Ростовская агломерация - одна из самых быстрорастущих в РФ, и, к сожалению, дорожно-транспортная инфраструктура за этим ростом явно не успевает. Именно трассы агломерации принимают на себя основную нагрузку, - прокомментировал ситуацию губернатор Василий Голубев. - Учитывая, что центр агломерации Ростов-на-Дону будет принимать матчи ЧМ-2018 по футболу, основные мероприятия в этом году будут реализованы в городе-миллионнике».
В целом в 2017 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать свыше 150 км дорог Ростовской агломерации.
«Предстоящий ЧМ-2018 - это хороший повод привести все дорожное хозяйство в порядок. Спортивное мероприятие пройдет, а отремонтированные дороги, новые мосты, магистрали и развязки останутся жителям области наследием мундиаля», - подчеркнул Василий Голубев.