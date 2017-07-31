Парламентская оппозиция Украины требует изменить минские соглашения

Сопредседатель фракции «Оппозиционного блока» в Верховной раде Украины Юрий Бойко заявил, что для урегулирования конфликта в Донбассе требуется внести принципиальные изменения в текст так называемых минских соглашений, которые в настоящее время лежат в основе переговорного процесса.

«Реальный механизм - это создание дорожной карты в рамках "нормандского формата", это участие американцев в этой работе, это наше предложение о введении голубых касок на линию разграничения, чтобы остановить стрельбу и, наконец, перейти к политическому процессу урегулирования в рамках Минских соглашений... сейчас надо менять их формат, менять наполнение», - считает депутат Рады.

Бойко уверен, что инициатива изменения минских соглашений должна исходить от украинской стороны как участника событий, наиболее заинтересованного в урегулировании конфликта. Кроме того, депутат считает еще одним важнейшим условием, способным приблизить Киев к реализации его интересов в Донбассе, создание новой дорожной карты в рамках последних телефонных переговоров в «нормандском формате».

Напомним, эти переговоры состоялись в конце июля при участии президентов РФ, Франции и Украины, а также канцлера Германии. Им предшествовала трехмесячная пауза, на протяжении которой стороны взвешивали собственные позиции.

Несмотря на периодические обсуждения путей мирного урегулирования украинского конфликта, их участники сумели договориться о прекращении огня только в Минске - как раз тогда и были заключены соглашения, теперь называемые минскими.