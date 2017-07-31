Активисты ОНФ презентовали проект «Генеральная уборка» на слете сельской молодежи Ленинградской области

Активисты Общероссийского народного фронта приняли участие в работе слета сельской молодежи Ленинградской области, где презентовали проект ОНФ «Генеральная уборка». Как отметила руководитель региональной группы общественного мониторинга Народного фронта по проблемам экологии и защиты леса Елена Тутынина, вопросы экологической безопасности в регионе вызвали живой отклик участников слета.

«Проект ОНФ «Генеральная уборка» – это попытка начать системно решать проблему бытового мусора. Что лежит в основе стихийной свалки: несознательная гражданская позиция или объективное отсутствие полигонов ТКО и утилизирующих мощностей? Кто отвечает за свалку и всегда ли виновен собственник территории? Чтобы ответить на все эти вопросы, ОНФ создает интерактивную карту свалок, на которую каждый житель может нанести координаты, фотографии и сопроводительную информацию об обнаруженной свалке. Далее активисты ОНФ проверят информацию, определят ответственных за ликвидацию свалки, направят соответствующие запросы. Для ликвидации небольших свалок, например, в местах массового отдыха, уже создаются волонтерские отряды. Планируется провести ряд показательных акций по уборке этих территорий, чтобы побудить исполнительные власти к действию», – сказала Тутынина.

Участники слета отметили, что проблема загрязнения окружающей среды особенно актуальна для сельских территорий. Недобросовестные строители нередко сбрасывают строительный мусор на земли сельхозназначения или лесные территории. От этого страдают одновременно и добросовестные арендаторы, и собственники этих земель. Именно им приходят штрафы от надзорных органов.

Председатель Ленинградского регионального отделения общественной организации «Российский союз сельской молодежи» Екатерина Николаева подтвердила готовность волонтеров присоединиться к проекту Народного фронта «Генеральная уборка». В числе первых мероприятий планируется организовать и провести три экологические акции – «Чистое село», «Чистый берег» и «Чистый лес» – с максимальным охватом районов Ленинградской области.

«Главным вопросом слета сельской молодежи стало комплексное развитие сельских территорий в Ленинградской области. И одна из важнейших частей этого комплекса – решение вопросов экологической безопасности. По оценкам местной власти, в Ленинградской области 1 тыс. 213 свалок, по данным активистов – втрое больше. Надеемся, интерактивная карта проекта ОНФ «Генеральная уборка» станет своеобразной общественной службой «одного окна», куда каждый сможет сообщить об обнаруженной незаконной свалке, а власти, ориентируясь на гражданские инициативы и волонтерские акции, приложат все усилия для наведения порядка в этом важнейшем вопросе», – заявила Николаева.

На карте предусмотрено обозначение трех категорий свалок и полигонов, с которыми будет бороться общественность во главе с ОНФ: стихийные мусорные свалки, крупные свалки, «серые» полигоны (у которых есть лицензия, но законность ее получения вызывает вопросы).