Минобороны нарасхват: почему так вырос спрос на российское оружие

Минобороны Российской Федерации сейчас поставило перед собой серьёзную задачу – показать всему миру, чего стоит российское вооружение и армия. На данный момент, министерство справляется со своей задачей целиком и полностью. Результат не заставляет себя долго ждать: сейчас многие страны хотят сотрудничать с Россией в сфере военной промышленности, многие при этом закупают технику России, оценивая ее как одну из лучших в мире.

Отчасти, это произошло благодаря успешным действиям Российской Федерации в Сирии, когда российское вооружение устроило для террористов настоящий огненный смерч, заставивший их бросать оружие и спасаться бегством, оставляя целые поселения и захваченные города. Сейчас иностранные заказчики проявляют большой интерес к российским системам Club-N и Club-S ( Калибр по-нашему), а также роботизированным комплексам семейства «Уран».

Террористическая угроза сегодня нависла над всем миром. Она угрожает не только нашей стране, но и всем государствам, которые хоть как-то проявляют себя в зоне конфликта. Исходя из этого, придается огромное значение успеху военных операций в сирийском противостоянии. Тут как раз и обращают внимание на оружие, которое с большей эффективностью может применяться против террористических группировок. Россия сейчас играет действительно большую роль в этом конфликте и уж точно нельзя сказать, что она участвует в нем напрасно.