Новый самолет-заправщик от «Ильюшина»: впереди испытания машины

Генконструктор «Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина» Николай Таликов сообщил RNS, что новый самолет-заправщик Ил-78М-90А, который собирается на ульяновском авиазаводе «Авиастар-СП», впервые поднимется в воздух в 2017 году.

Первый летный образец самолета уже находится в цехе окончательной сборки. Работы по нему будут закончены через считанные месяцы. Таким образом, в скором времени начнется первый этап летных испытаний.

Ил-78М-90А создан на базе легендарного самолета-заправщика Ил-78, который начал эксплуатироваться на закате советской эпохи. Он предназначен не только для обеспечения работы фронтовой и бомбардировочной авиации, но и для поддержки самолетов дальнего действия.

Обновленный самолет-заправщик отличается от предшественника новым бортовым оборудованием и силовыми агрегатами. В частности, вместо морально устаревшего двигателя Д-30 используется ПС-90. Этот мотор специально разрабатывался для нового поколения российских самолетов. Его отличительными особенностями являются экономичность, экологичность и высокая мощь. По своим характеристикам он существенно превосходит двигатели предыдущего поколения и может на равных соперничать с лучшими иностранными силовыми агрегатами.

Самолет Ил-78М-90А создается одновременно с военно-транспортной машиной Ил-76МД-90А. По словам Таликова, в 2017 году проходить летные испытания будут обе машины. После этого заправщик будет принят на вооружение дальней авиации ВКС, а Ил-76МД-90А — военно-транспортной авиации.

Генеральный конструктор отметил, что в настоящее время ведется сборка следующих самолетов, заказанных российским военным ведомством. Немаловажно, что все элементы конструкции этих машин производятся на российской территории. Таким образом, удалось выполнить важнейшую для отечественного авиастроения программу импортозамещения.

Не секрет, что раньше машины Ил-76 и Ил-78 собирались на авиазаводе в Ташкенте. Сейчас российские специалисты полностью использовали задел, полученный на этом предприятии. В настоящее время в производстве частей планеры задействованы два авиазавода — ульяновский «Авиастар-СП» и «Казанский авиационный завод».

Таликов уточнил, что существующая программа производства самолетов рассчитана на выпуск восьми единиц в год. По его словам, проблем с производством не существует. Также он напомнил, что раньше ташкентское предприятие выпускало несколько десятков самолетов ежегодно.