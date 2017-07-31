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    • Опубликована
    • сегодня в 8:00

Под Воронежем отобрали лучших в танковом биатлоне

На полигоне Погоново в Воронежской области и Алабино под Москвой прошли армейские этапы соревнований по танковому биатлону, сообщила пресс-служба Министерства обороны. Победители получили путевку на окружной этап соревнований и возможность продолжить борьбу за участие в Международных армейских играх.

Под Воронежем собрались лучшие танкисты из подразделений общевойсковой армии, расквартированных в Белгородской, Брянской, Воронежской и Смоленской областях. На Алабино выступали их коллеги из танковой армии, дислоцированной в Подмосковье. Военные соревновались в скоростном вождении танка - для этого на полигонах оборудовали более десятка трасс с различными препятствиями: змейка, косогор, эскарп, колейный мост, ров.

Помимо прохождения дистанции за минимальное время, необходимо было продемонстрировать меткую стрельбу из танкового орудия и пулемета. Победители армейского этапа будут защищать честь своих соединений на уровне округа.

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