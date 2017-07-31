Обновленная СВД для армии и флота

Евгений Драгунов входит в триумвират советских конструкторов, чье оружие находится в штате каждого взвода, каждой роты – и знакомо любому солдату.

Наряду с пистолетом Макарова, автоматом и пулеметом Калашникова, снайперская винтовка Драгунова (СВД) олицетворяет золотой век отечественной конструкторской школы, когда советское оружие снискало славу не только передового по задумке, но также тщательно произведенного и исключительно надежного. «Советское – значит отличное!» - этот рекламный лозунг как нельзя лучше подходит для военной продукции СССР.

В день рожденья Евгения Федоровича (сегодня бы конструктору исполнилось 97 лет), «Звезда» рассказывает о прошлом, настоящем и неожиданном будущем его оружия.

Меткие стрелки

Принятая на вооружение в 1963 году, СВД стала не только первой в мире самозарядной снайперской винтовкой, как принято считать, но и вообще первой, спроектированной с нуля для нужд армии. До нее – а на западе и спустя пару десятилетий после появления СВД, оружие для снайперов отбиралось по кучности боя из валовых армейских винтовок и даже охотничьих карабинов.

Конечно, новаторское оружие появилось в СССР не на пустом месте, не как личная инициатива конструктора, а для обеспечения передовой войсковой тактики. Если вы слышали термин «марксмен» (marksman), обозначающий стрелка, поддерживающего точным огнем действия подразделения, то знайте, что пионером этой концепции был Советский Союз. Только специального слова для нее не придумали – в русскоязычной военной терминологии «меткий стрелок» остался «снайпером», хотя их задачи различаются.

Отсюда недопонимание и даже насмешки – зачем, мол, на СВД сделано крепление для штыка? Не снайперское это дело! Однако меткий стрелок не на привилегированном положении: он действует в составе отделения и, случись что, рукопашной ему не избежать. Этим объясняются и средние, особенно меркам спортивного оружия, характеристики боя СВД. Винтовка была создана для решения «общеармейских» задач – поражения целей (пулеметных расчетов, офицеров противника, и так далее), находящихся на дистанции действительного противостояния. А не для стрельбы «в яблочко».

Классические снайперы, действующие индивидуально или в составе небольших групп, после Второй мировой войны в СССР были упразднены. Военные теоретики посчитали, что на поле боя Третьей мировой заметной роли они не сыграют. С чем не поспоришь – оружие массового поражения сделало невозможным длительную позиционную войну, которая породила снайперов в начале XX века. Казалось, дни «охотников за головами», высматривающие в оптический прицел неосторожных солдат у вражеских окопов, бесповоротно канули в лету.

«Модерн» снова в моде

Однако, тень нового глобального конфликта, в конце концов, рассеялась, уступив место множеству локальных столкновений. Вслед изменилась и войсковая тактика: антитеррористические кампании последних десятилетий вдохнули новую жизнь в ремесло снайпера. Там, где ракетное вооружение бесполезно из-за своей избыточной мощи, на первый план выходят бойцы спецподразделений.

Для схваток с боевиками спецназу требуется не только выучка, но и техническое превосходство – и тут, увы, винтовка Драгунова плохое подспорье. Дело в том, что СВД «не дружит» с современной оптикой. Созданная для работы в паре с легким прицелом ПСО-1, винтовка не обеспечивает стабильного крепления прицелов, значительно превосходящих его по массе. При этом сам ПСО-1 – за полвека с лишним – устарел буквально по всем параметрам.

Проблема в ствольной коробке: она представляет собой перевернутую букву «П», закрытую крышкой. Сверху прицел разместить нельзя, так как крышка не является силовым элементом и при стрельбе «гуляет». Кронштейн установлен с левого боку, но даже фрезерованные стенки коробки не обеспечивают необходимой жесткости в случае с тяжелым прицелом. Люфт не увидеть, не почувствовать пальцами, однако микроскопические отклонения приводят к тому, что средняя точка попадания смещается.

То, что винтовка Драгунова современным требованиям не отвечает, стало ясно давно: в 2015 году военно-десантные войска даже заявили об отказе от СВД. А год спустя концерн «Калашников» наконец анонсировал полноценного преемника – Снайперскую винтовку Калашникова (СВК).

Калашников на смену Драгунову

Вы спросите – при чем же тут Калашников, если статья об оружии Евгения Драгунова? Совершенно ни при чем: буква «К» в аббревиатуре, это отсылка к концерну, а не конструктору. В основе СВК, как ни удивительно, лежит опытный малогабаритный автомат (МА) Драгунова, представленный им на конкурс «Модерн» в 1973 году. Тогда победил и был принят на вооружение АКСУ – укороченная модификация обычного АК. Чертежи интереснейшего МА легли на полку, где и пролежали сорок с лишним лет.

Видимо, тогда оружие показалось чересчур новаторским: словно предвосхищая грядущие проблемы, Драгунов отказался от привычной компоновки. В отличие от СВД, силовым элементом МА является не низ, а верх коробки – крышка, представляющую собой стальную пластину, жестко соединенную со стволом. Сверху на ней размещены прицельные приспособления, а с обратной стороны сделаны направляющие для затвора, так что рама и возвратный механизм висят в воздухе. Нижняя часть оружия, это кожух, отлитый из бакелита. В нем размещен ударно-спусковой механизм и к нему крепится приклад. Кожух и несущий верх соединены шарниром – при разборке МА переламывается как двухстволка.

Если учесть, что МА унаследовал автоматику СВД, прекрасно себя зарекомендовавшую, конструкторам концерна «Калашников» только и оставалось, что увеличить малогабаритный автомат до размеров снайперской винтовки, заменив мушку и целик универсальной планкой Picatinny, пригодной для крепления любой современной оптики.

Конечно, это шутка: в процессе создания оружие сменило калибр с автоматного на винтовочный, был разработан регулируемый приклад и газоотводный механизм, адаптированный для стрельбы с глушителем – проделана большая инженерная работа. Однако кажется символичным, что в основе новой снайперской винтовки, как пятьдесят лет назад, лежит конструкция Евгения Драгунова – последняя работа, которую прославленный оружейник исполнил от чертежа до опытного образца.

На дембель рановато

Конечно, сложно представить, что СВК полностью сменит СВД в ближайшем будущем. Складские запасы едва ли отправят в переплавку, так что в войсках винтовка Драгунова еще долго будет основной рабочей лошадкой пехотных снайперов. Актуальным является вопрос модернизации имеющихся винтовок – и тут на помощь военным неожиданно пришли гражданские любители оружия.

Несколько лет над улучшением характеристик ОЦ-32 (аналог СВД для гражданского рынка) задумался мастер спорта по стрельбе Валентин Власенко. Имея за плечами инженерное образование, он разработал и наладил выпуск шасси, представляющее собой несущую конструкцию, закрепленную на ствольной коробке вокруг ствола и боковом кронштейне. Винтовка словно прячется в жесткий алюминиевый кофр, снабженный направляющими Picatinny и KeyMod – для крепления разнообразной фурнитуры, от оптических прицелов до лазерных целеуказателей, дальномеров и фонарей.

Как рассказал Власенко «Звезде», шасси позволяет адаптировать винтовку под конкретную задачу путем установки «ночных» или тепловых предобъективных насадок, что превращает СВД во всепогодный снайперский комплекс. Схожим образом в 2008 году американцы модернизировали винтовку М-14, принятую на вооружение в 50-х годах прошлого века. Однако вес оружия с установленным шасси SAGE EBR Chassis подскочил почти до шести килограмм, в то время как модернизированная СВД лишь немногим тяжелее «голой» – 4,2 килограмма против 3,9.

В настоящее время шасси для СВД проходит испытания в Солнечногорском центре огневой подготовки снайперов и находится на апробацию в частях специального назначения.