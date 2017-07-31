Представитель РПЦ выступил против безалкогольного пива

Глава отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ, член Общественной палаты РФ Владимир Легойда считает необходимым запретить рекламу безалкогольного пива, являющегося, по его мнению, так называемым зонтичным продуктом - то есть стимулирующим спрос на продукцию той же марки, только уже с «градусами».

«Реклама алкоголя - давно закрытая тема в нашем обществе. Сложился широкий консенсус относительно ее недопустимости, обнадеживают данные о падении потребления спиртосодержащих напитков», - оценил Легойда усилия российских властей по сокращению потребления алкоголя населением.

Представитель РПЦ особо отметил такие положительные эффекты антиалкогольной кампании, как снижение уровня смертности, увеличение продолжительности жизни и даже естественный прирост населения - пусть и небольшой.

Если разрешить рекламу безалкогольного пива, то многие из этих достижений рискуют частично обесцениться, считает Легойда. Он напомнил, что соответствующий рынок в России мизерный по объему, а перспективы его роста большинство экспертов оценивают скептически.

Представитель РПЦ назвал рекламу безалкогольного пива тех марок, которые также производят «обычное» пиво, лицемерной. Он предложил тем производителям, которые стремятся развивать индустрию отечественного безалкогольного пива, создавать принципиально новые бренды, лишенные «алкогольного прошлого».

Между тем Росстат сообщает, что в течение прошлого года по сравнению с 2015 годом продажи безалкогольного пива в стране увеличились на 12%.