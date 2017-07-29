Роспотребнадзор научил россиян обезвреживать арбузы

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) выпустила для россиян памятку к началу бахчевого сезона. Ведомство напоминает, что продавать арбузы и дыни на придорожных развалах категорически запрещено - а покупать их там так же категорически не рекомендуется.

У «правильного» продавца должен быть при себе полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевых культур, - сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве от вырастившей арбузы организации. Кроме того, сам продавец обязан держать на рабочем месте личную медкнижку.

Легальную торговую точку по продаже бахчевых культур можно опознать по наличию вывески с указанием часов работы, весов и таблички с информацией о юридическом лице, реализующем арбузы.

Следующий этап - это выбор конкретного плода из множества лежащих на развале. «Хороший, зрелый арбуз крупный, имеет целостный покров, цвет корки яркий и контрастный, светлое пятно на боку, который отлежал арбуз, должно быть максимально желтым, даже оранжевым, - помогают определиться в Роспотребнадзоре. - При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст».

Но даже купленным в «правильном» месте арбузом можно отравиться. Дело в том, что на поверхности ягоды скапливаются частички почвы, пыли и микроорганизмы, которые при попадании в желудочно-кишечный тракт человека способны вызвать расстройство пищеварения или заболевание. Поэтому любой арбуз или дыню, где бы они ни были приобретены, перед разрезанием надо тщательно вымыть с мылом.

И, конечно, ни в коем случае нельзя просить продавца вырезать кусочек арбуза на пробу или завесить половину, а также покупать уже разрезанные пополам ягоды. Риск оказаться после этого в инфекционном отделении больницы слишком велик, чтобы пренебрегать элементарными правилами гигиены.