СМИ: приложение «ВКонтакте» для Android шпионит за хозяином

Как иностранцы становятся агентами Кремля
На западе уже сотни людей открыто заявили, что являются агентами Путина. И их число продолжает расти с каждым днем. Рассказывает чех Петр Михалу, живущий уже почти год в России:
На западе уже сотни людей открыто заявили, что являются агентами Путина. И их число продолжает расти с каждым днем. Рассказывает чех Петр Михалу, живущий уже почти год в России:
Самую большую угрозу для военно-морских сил США и флота НАТО в Европе представляют российские подводные лодки, являющиеся частью концепции сдерживания, которая получила название anti-access and area denial, или A2/AD (ограничение и воспрещение доступа и манёвра). Об этом со ссылкой на мнение военных экспертов сообщает американское издание The National Interest.
Мобильный клиент социальной сети «ВКонтакте» для операционной системы Android, возможно, тайно ведет сбор информации о пользователе и затем передает ее разработчикам мобильного приложения. Об этом в Telegram рассказал петербургский программист Владислав Велюга.
По его словам, устанавливаемая на смартфоны и планшеты программа доступа в соцсеть VK фиксирует характеристики устройства, его местоположение, список предлагаемых для подключения точек Wi-Fi и сведения о других установленных в памяти гаджета мобильных приложениях.
Комментируя заявление Велюги, представитель «ВКонтакте» Евгений Красников пояснил, что компания действительно ведет сбор данных для «рекламы, оптимизации, рекомендаций» - и никогда этого не скрывала. По его словам, собираемая таким образом информация деперсонализирована (то есть в процессе передачи лишается привязки к конкретному пользователю) и поэтому не является персональной с юридической точки зрения.
Ситуацию пояснили и в Mail.ru Group, которая владеет соцсетью «ВКонтакте». Оказывается, сбор информации осуществляется через общедоступный модуль мобильной аналитики myTarget, который отсылает данные на сервисы холдинга, где они обрабатываются и анализируются, а потом возвращает «ВКонтакте» - уже в зашифрованном виде.
Этот процесс не следует воспринимать как посягательство на неприкосновенность личности и тем более делать из него сенсацию, дали понять в Mail.ru Group: сбором информации занимается практически каждое сравнительно крупное мобильное приложение.