СМИ: приложение «ВКонтакте» для Android шпионит за хозяином

Мобильный клиент социальной сети «ВКонтакте» для операционной системы Android, возможно, тайно ведет сбор информации о пользователе и затем передает ее разработчикам мобильного приложения. Об этом в Telegram рассказал петербургский программист Владислав Велюга.

По его словам, устанавливаемая на смартфоны и планшеты программа доступа в соцсеть VK фиксирует характеристики устройства, его местоположение, список предлагаемых для подключения точек Wi-Fi и сведения о других установленных в памяти гаджета мобильных приложениях.

Комментируя заявление Велюги, представитель «ВКонтакте» Евгений Красников пояснил, что компания действительно ведет сбор данных для «рекламы, оптимизации, рекомендаций» - и никогда этого не скрывала. По его словам, собираемая таким образом информация деперсонализирована (то есть в процессе передачи лишается привязки к конкретному пользователю) и поэтому не является персональной с юридической точки зрения.

Ситуацию пояснили и в Mail.ru Group, которая владеет соцсетью «ВКонтакте». Оказывается, сбор информации осуществляется через общедоступный модуль мобильной аналитики myTarget, который отсылает данные на сервисы холдинга, где они обрабатываются и анализируются, а потом возвращает «ВКонтакте» - уже в зашифрованном виде.

Этот процесс не следует воспринимать как посягательство на неприкосновенность личности и тем более делать из него сенсацию, дали понять в Mail.ru Group: сбором информации занимается практически каждое сравнительно крупное мобильное приложение.