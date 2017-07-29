«Взятие снежного городка»: секрет одной картины

Игру «Взятие снежного городка» Суриков впервые увидел в раннем детстве по дороге в родное село матери Торгашино. Идею картины художнику подал его младший брат Александр. Он изображён справа на картине, стоящим в кошеве. В кошеве сидит, изображённая в профиль Екатерина Александровна Рачковская — жена известного красноярского врача. Снежный городок был построен во дворе усадьбы Сурикова. В массовке участвовали крестьяне деревни Базаиха.

«Взятие снежного городка» на международной выставке в Париже в 1900 году получила именную медаль.

На полотне наглядно изображена традиционная игра, которая имеет глубокие корни. Стоит отметить, что игра существует до сих пор и на Масленицу устраивается в разных областях России, где любят и чтут старинные традиции.

Суть игры заключается в том, что на Масленицу строится снежная крепость. Участники игры делятся на два лагеря. Одни защищают крепость, а вторые нападают. Игра продолжается до тех пор, пока крепость не будет взята и полностью разрушена. На картине Сурикова запечатлён момент непосредственного взятия городка. Участник игры из группы нападающих верхом на коне прорывает защиту городка и разрушает снежную преграду. На картине видно, как вокруг собралось большое количество людей, которые с улыбками и радостью на лицах наблюдают, как падёт снежная крепость на этот раз.