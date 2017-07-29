Учитель снимет «Цоя» на средства Фонда кино

Как иностранцы становятся агентами Кремля
На западе уже сотни людей открыто заявили, что являются агентами Путина. И их число продолжает расти с каждым днем. Рассказывает чех Петр Михалу, живущий уже почти год в России:
На западе уже сотни людей открыто заявили, что являются агентами Путина. И их число продолжает расти с каждым днем. Рассказывает чех Петр Михалу, живущий уже почти год в России:
Самую большую угрозу для военно-морских сил США и флота НАТО в Европе представляют российские подводные лодки, являющиеся частью концепции сдерживания, которая получила название anti-access and area denial, или A2/AD (ограничение и воспрещение доступа и манёвра). Об этом со ссылкой на мнение военных экспертов сообщает американское издание The National Interest.
На сайте российского Фонда кино, распределяющего средства государственной поддержки между отдельными проектами, появился список фильмов, которые получат финансирование в нынешнем году.
СМИ выделили в нем новую задумку Алексея Учителя - байопик о солисте группы «Кино» Викторе Цое, на съемку которого режиссер просил 90 млн рублей (треть из них он готов впоследствии вернуть, а 60 млн рассчитывает получить на безвозмездной основе).
Общий бюджет картины Учитель оценивает в 150 млн рублей. Он намерен использовать для производства фильма архивные видеозаписи - таким образом роль Цоя на экране по сути будет играть сам музыкант.
Также в список фаворитов попали «Жених-2» Сергея Светлакова (продолжение комедии с соответствующим названием и самим Светлаковым в главной роли), «Гипноз» Валерия Тодоровского, «Путешествие в Индию», «Снежная королева-4», «Белка и Стрелка-3», «Царевна и дракон: Тайна волшебного зеркала», «Стрельцов». Кроме того, поддержку получат «Большая земля», «Фиксики. Полный метр-2», «Герой», «Лес рук и зубов», «Пиковая дама. Зазеркалье» и другие фильмы - в общей сложности 11 комедий, семь анимационных фильмов, пять «ужастиков» и четыре военные драмы.
«Также попечительский совет Фонда кино принял решение выделить средства на разработку фильма «Паркет» режиссера Александра Миндадзе», - говорится в сообщении на сайте фонда.