Учитель снимет «Цоя» на средства Фонда кино

На сайте российского Фонда кино, распределяющего средства государственной поддержки между отдельными проектами, появился список фильмов, которые получат финансирование в нынешнем году.

СМИ выделили в нем новую задумку Алексея Учителя - байопик о солисте группы «Кино» Викторе Цое, на съемку которого режиссер просил 90 млн рублей (треть из них он готов впоследствии вернуть, а 60 млн рассчитывает получить на безвозмездной основе).

Общий бюджет картины Учитель оценивает в 150 млн рублей. Он намерен использовать для производства фильма архивные видеозаписи - таким образом роль Цоя на экране по сути будет играть сам музыкант.

Также в список фаворитов попали «Жених-2» Сергея Светлакова (продолжение комедии с соответствующим названием и самим Светлаковым в главной роли), «Гипноз» Валерия Тодоровского, «Путешествие в Индию», «Снежная королева-4», «Белка и Стрелка-3», «Царевна и дракон: Тайна волшебного зеркала», «Стрельцов». Кроме того, поддержку получат «Большая земля», «Фиксики. Полный метр-2», «Герой», «Лес рук и зубов», «Пиковая дама. Зазеркалье» и другие фильмы - в общей сложности 11 комедий, семь анимационных фильмов, пять «ужастиков» и четыре военные драмы.



«Также попечительский совет Фонда кино принял решение выделить средства на разработку фильма «Паркет» режиссера Александра Миндадзе», - говорится в сообщении на сайте фонда.