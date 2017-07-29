Фигурантов дела «банды ГТА» расстреляли в Мособлсуде

В здании Московского областного суда в Красногорске произошло нападение с применением огнестрельного оружия. По предварительным данным, стрельба началась примерно в 13:30 на четвертом этаже здания - точнее, в лифте при перевозке фигурантов так называемого дела «банды ГТА».

Есть раненые и убитые, однако точных сведениях об их численности и личностях пока не поступало. Неофициальные источники в правоохранительных органах рассказывают, что было совершено нападение на конвой, причем одну из входивших в него женщин-приставов пытались задушить; трое фигурантов убиты на месте, еще двое тяжело ранены и находятся в критическом состоянии. Сотрудник Росгвардии получил легкое огнестрельное ранение от рикошета, его жизни - как и пострадавшей женщине-конвоиру - ничего не угрожает.

Преступников было пятеро, сообщают СМИ. Очевидцы пишут в соцсетях, что слышали в общей сложности около 30 выстрелов. К настоящему моменту работа Мособлсуда возобновлена, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения / вымогательства огнестрельного оружия и покушении на побег.

«Банда ГТА» (по названию компьютерной игры Grand Theft Auto, участники которой убивают людей и угоняют автомобили) обвиняется в совершении в 2012-2014 годах серии убийств водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области. Преступники раскладывали на асфальте шипы и устраивали засаду, а потом грабили и убивали попавших в ловушку автомобилистов. В числе подозреваемых - выходцы из стран Средней Азии, приехавшие в Россию на заработки.