Новейшую российскую технику испытают в условиях Арктики

В Арктике стартовали испытания новых образцов российской военной техники. Такими данными поделилось Минобороны РФ.

Ожидается, что в ближайшие недели в арктических условиях будут опробованы армейские снегоходы и специальные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления, рассказал журналистам замминистра обороны генерал Дмитрий Булгаков. Во время экспедиции личный состав пройдет сложнейший маршрут, длина которого составляет более двух тысяч километров, отметил генерал.

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