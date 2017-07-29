Новый тепловизионный прицел позволит обойтись БТР-82А без гранатомета АГС

Новый тепловизионный прицел, испытываемый в составе модернизированного бронетранспортера БТР-82А, способен посылать сигнал на подрыв осколочного снаряда, что позволит при поражении живой силы противника обойтись без стреляющего по навесной траектории автоматического гранатомета АГС, заявил гендиректор предприятия-разработчика данной машины Александр Красовицкий.

«Излучатель, установленный в прицеле, подает импульс на подрыв боеприпаса. Преимущество такой схемы вот в чем: сейчас в состав комплекса вооружения боевых машин пехоты и БТР, то есть той бронетехники, которая борется с пехотой, обязательно необходимо включать автоматический гранатомет но если у нас есть функция подрыва боеприпаса на траектории, в воздухе, то мы можем обойтись без АГС», – цитирует А. Красовицкого РИА Новости.

Он пояснил, что сегодня для поражения живой силы, прячущейся за укрытиями (возвышенностью), ведется огонь по навесной траектории из автоматического гранатомета. Благодаря новому прицелу и снаряду с дистанционным подрывом данные задачи можно будет решать при помощи одной 30-миллиметровой пушки.

Говоря о сроках создания данной модификации БТР-82А, собеседник агентства выразил надежду, что работы по этому бронетранспортеру завершатся в 2018 году.

«Огневые возможности этой машины резко повышаются: во-первых, прицельная данность стрельбы из пушки в ночных условиях увеличится до 3,5 километра. Кроме того, мы сейчас испытываем на ней новую навигацию, которая интегрируется с автоматизированной системой управления тактического звена (АСУ ТЗ) и, в общем-то, уже сегодня мы можем в автоматизированном режиме вести огонь по целям из БТР-82А», — добавил А. Красовицкий.

Бронетранспортер БТР-82А - результат глубокой модернизации созданного в 1980-е БТР-80. Эти машины поставляются российским военным с 2011 года. Они отличаются повышенной живучестью, оснащены унифицированным боевым модулем, системой кондиционирования воздуха, современным оборудованием связи и ориентирования.