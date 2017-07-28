Как иностранцы становятся агентами Кремля

На западе уже сотни людей открыто заявили, что являются агентами Путина. И их число продолжает расти с каждым днем. Рассказывает чех Петр Михалу, живущий уже почти год в России:

Акции «Агент Кремля», когда иностранцы из разных стран размещают на своих профилях соответствующие изображения, особо помогла развиться Бланка Моравкова из Чешской республики (город Мост). Поясняя свою деятельность, она разместила статью в фэйсбуке. Вот что она пишет:

"Они здесь на самом деле. Агенты Кремля. И они непобедимы. Почему? Потому, что они родились из бессмертных ингредиентов: глупости политиков и чешского юмора. Они едины, одеты в форму и перед глазами аналитиков Kremlin Watsch мелькают, как красные призраки".

🔺Как это случилось?

С 1.1.2017 начал в Чешской республике свою деятельность офис с названием Центр против терроризма и гибридных угроз. Заявил, что будет помогать гражданам не поддаваться ложным сведениям в частности из России и будет показывать правду. И вместе с так называемыми европейскими ценностями будет вести людей к главной "истине" - "мы принадлежим Западу".

🔺Как отреагировали чехи?

Они начали задаваться вопросом над сайтом офиса - он реальный или фальшивый? Это какая то гибридная угроза?

Выражения чешских политиков - агенты Путина, агенты Кремля, уже были в это время известны. Значок "Агент Кремля" я стала видеть у некоторых моих друзей на Фейсбуке. И я подумала: что если бы нас было больше?

Люди начали реагировать. Вскоре на моем сайте не могли друг друга узнать. Ну и что, мы все, как один! И у нас есть память. Мы знаем, что жизнь нашего народа связана с могилами русских солдат. Мы выросли в уважении и любви к героям, которые нас спасли. Мы здесь, и мы гордимся, когда русские нас называют братьями.

Здесь, в Чехии, с агентами Кремля у них ещё будут трудности. Подробности: http://ru-open.livejournal.com/337951.html