Американские эксперты назвали самое опасное оружие РФ для флота США

Самую большую угрозу для военно-морских сил США и флота НАТО в Европе представляют российские подводные лодки, являющиеся частью концепции сдерживания, которая получила название anti-access and area denial, или A2/AD (ограничение и воспрещение доступа и манёвра). Об этом со ссылкой на мнение военных экспертов сообщает американское издание The National Interest.

Так, вице-адмирал Джеймс Г. Фогго III, возглавляющий 6 флот ВМС США и представляющий командование сил НАТО, отмечает, что "русские строят незаметные гибридные дизель-электрические подводные лодки", которые стали составной частью российской стратегии A2/AD. А старший аналитик Центра военно-морского анализа и консультант вице-адмирала Фогго Аларик Фритц подчеркивает, что российские субмарины - это одна из самых опасных угроз для ВМС США, с которой можно столкнуться где угодно. По словам Фритца, российские подлодки являются очень гибким инструментом.

Издание сообщает, что флот РФ во многом уже догнал западные аналоги. В частности, в качестве примера приводится АПЛ проекта 885 "Ясень". "Это очень впечатляющая подводная лодка", - признал вице-адмирал Фогго. Он, правда, пытается успокоить читателей издания тем, что, с его точки зрения, ВМС США еще имеет определенное преимущество над Россией, но предупреждает, что РФ продолжит совершенствовать субмарины, чтобы достичь паритета с Западом в целом и с США в частности. "Мы не можем допустить, чтобы это произошло", - подчеркивает вице-адмирал.

The National Interest приходит к выводу о том, что флот США и НАТО не может сосредоточиться только на противостоянии субмарин против субмарин, потому что такая стратегия будет напоминать поиск иголки в стоге сена. Аналитики отмечают, что против возродившегося российского флота нужно использовать комплексный подход. Например, Фогго делает ставку на патрульный противолодочный самолёт P-Boeing 8 Poseidon. Также он призывает применять корабли, предназначенные для противолодочной борьбы.

Однако американских военных тревожат не только подлодки сами по себе, но и вся система A2/AD. В частности, упоминаются российские зоны сдерживания в Калининграде, Крыму и восточном Средиземноморье в районе городов Тартус и Латакия. Эксперты обращают внимание на прибрежные радары, подвижные береговые ракетные комплексы K-300П Бастион-П со сверхзвуковыми ракетами "Оникс" и зенитные комплексы С-400, а также призывают не сбрасывать со счетов возможность использования морских мин.