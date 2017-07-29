НАСА: на спутнике Сатурна может зародиться жизнь

Специалисты Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (НАСА) сообщили об обнаружении сложных органических молекул в углеводородных морях землеподобного спутника Сатурна - Титана.

Из этих молекул, как утверждают в пресс-службе НАСА, могут «вырасти» аналоги мембран земных живых клеток. Речь идет о формировании защищенного внутриклеточного пространства, в котором химические вещества будут взаимодействовать друг с другом изолированно от окружающей среды. «Если подобные структуры могут формироваться на Титане из молекул акрилонитрила, то тогда луна Сатурна уже сделала большой шаг на пути к появлению жизни», - пояснил Майкл Мамма из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда.

Титан примечателен тем, что в Солнечной системе это самое похожее на Землю небесное тело: там густая атмосфера, есть моря и реки, много азота и другие химические элементы, которые ученые называют «кирпичиками жизни». Кроме того, на Титане сформировался собственный климат, применительно к нему можно говорить о погодных условиях - например, там выпадают осадки в виде дождя.

Естественно, при таких данных Титан не может не привлекать внимание ученых - хотя понятно, что если там и возникнет жизнь, то она будет радикально отличаться от земных форм. Многие исследователи и вовсе считают, что на спутнике Сатурна слишком холодно для того, чтобы сложные органические молекулярные структуры могли сохранять стабильность при такой температуре.