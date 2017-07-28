Профессор из США указала Москве на выгоду от санкций

Альтернативную точку зрения на перспективы принятия закона о новых антироссийских санкциях со стороны США высказала профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент: по ее мнению, инициатива конгресса ударит в первую очередь по европейским партнерам Вашингтона и по нему самому.

Стент пишет в колонке на страницах издания The National Interest : «В своем нынешнем виде этот законопроект бьет не только по России, но и по американским и европейским предприятиям из-за прописанных в нем ограничений, затрагивающих связанные с российскими компаниями энергетические проекты».

В качестве примера профессор приводит проект строительства российского газопровода «Северный поток-2», поддерживаемый Берлином, поскольку в перспективе для него это оптимальный вариант удовлетворения собственных потребностей в голубом топливе. Аналогичную позицию занимают, по словам Стент, «большинство европейских партнеров Берлина».

Эксперт напомнила, что некоторые чиновники из ЕС уже предупредили США о возможности пересмотра собственного санкционного режима в случае введения новых антироссийских санкций Вашингтоном. «Для Кремля это будет хорошей новостью», - считает профессор.

Подводя итоги своего прогноза, Стент предположила, что после принятия закона о санкциях (а его подписание президентом США Дональдом Трампом, по всеобщему мнению, - это лишь вопрос времени) Москва и Вашингтон смогут сотрудничать разве что в сфере мирного урегулирования сирийского конфликта - да и то не факт.

Сейчас - то есть до тех пор, пока Трамп формально не принял закон, - Россия не принимает пропорциональных мер, но это, как и подпись президента США, лишь вопрос времени. А новая череда контрсанкций и последующих «ответов» Белого дома приведет лишь к ухудшению двусторонних отношений между странами.