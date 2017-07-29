СМИ «увели» Андрея Малахова с Первого канала

Неожиданный ажиотаж в СМИ вызвало сообщение о переходе популярного телеведущего Андрея Малахова с «Первого канала», где он работает с 1995 года, на «Россию 1». На новом месте, по слухам, телезвезда станет лицом проекта «Прямой эфир». В качестве причин перехода назвали конфликт в команде ток-шоу «Пусть говорят», куда вернулась продюсер, ранее не сработавшаяся с Малаховым. Якобы руководство канала отказалось пойти телеведущему навстречу и сменить продюсера ему в угоду, поэтому Малахов решил уйти сам.

По данным источников РБК, вместе с ним работу сменят и другие сотрудники «Пусть говорят», а Борис Корчевников, который вел «Прямого эфира», занял пост гендиректора телеканала «Спас» и покинет ВГТРК в конце лета. В останкинской студии «Пусть говорят» тем временем начали снимать передачу Дмитрия Шепелева, писали СМИ.

Но, оказывается, это неправда. Сообщения главного редактора сайта «Р-Спорт» Василия Конова, РБК и журналиста «Настоящего времени» Егора Максимова, который написал о крутом повороте карьеры Малахова в Twitter, опровергнуты пресс-службой ВГТРК. «У нас в отпуске все руководство, поэтому это физически не может случиться в данный момент», - пояснили там.

От Первого канала и представителей самого телеведущего комментариев пока не поступало.