Лидер украинских радикалов обозвал посла США слоном

Вмешательство американского посольства во внутренние дела Украины недопустимо и должно повлечь за собой отзыв главы дипмиссии Мари Йованович, считает лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Соответствующих действий он потребовал от украинского внешнеполитического ведомства.

«Посол США в Киеве Йованович - как слон в посудной лавке! Наш МИД должен требовать ее отзыва, тем более что, по моей информации, у нее нет никакой поддержки в Вашингтоне», - высказался политик в Facebook.

Поводом для его негодования послужили отзывы американского посольства о кандидатах в Верховный суд Украины (копии сообщений с критическими оценками дипломатов США в их адрес Ляшко прикрепил к своему сообщению в соцсети). Лидер украинских радикалов обвинил Штаты в том, что они «беспардонно лезут во внутренние дела суверенного государства» - причем «так унизительно указывают только сырьевым колониям».

Речь идет, в частности, о публикации американской дипмиссии в Twitter: «Ряд сильных кандидатов попали в состав Верховного суда, но все же добропорядочность многих из них вызывает сомнения. Высший совет правосудия должен отдельно рассмотреть каждую кандидатуру».

Список 120 кандидатов, прошедших конкурс в новый состав Верховного суда Украины, был опубликован на прошлой неделе. Теперь рекомендации о назначении конкретных судей будут направлены комиссией в Высший совет правосудия для проверки по критериям этики и добропорядочности, а оттуда, в свою очередь, - президенту страны Петру Порошенко, который подпишет указ о предоставлении выбранным кандидатам судейских полномочий.

Однако состав конкурсантов вызвал подозрения в Центре противодействия коррупции, где отметили, что среди победителей оказались преимущественно старые судебные кадры (около 80% - это действующие или бывшие судьи), причем каждый четвертый удостоился негативной оценки Общественного совета добропорядочности.