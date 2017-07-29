Три самых глупых аргумента против Теории эволюции

Настало время сказать всё как есть, без купюр: мы искренне убеждены, что произошли от обезьян. Шучу, шучу. От общего с обезьянами предка, чьи следы теряются во мраке времён, однако видны аж на 7 000 000 лет. Да, мы можем отследить эволюцию нашего вида до ардипитеков, больше похожих на прямоходящих орангутанов, чем на людей, но у противников Теории эволюции всегда найдётся парочка «весомых» аргументов, например…

1. Эволюция не доказана, потому что она «всего лишь «теория»

Термин «теория» в науке означает не то же самое, что в нашей повседневной речи. Предположение на научном языке именуется «гипотезой», а научная теория это — «учение, система идей или принципов. Является совокупностью обобщённых положений, образующих науку или её раздел. Теория выступает как форма синтетического знания, в границах которой отдельные понятия, гипотезы и законы теряют прежнюю автономность и становятся элементами целостной системы.» Говоря проще, теория в научном смысле — это система знаний. Не гипотеза, не предположение, не идея. А Теория эволюции — вся совокупность сведений об эволюции, накопленных человечеством.

2. Эволюция не доказана, потому что не найдены «переходные виды» между человеком и обезьяной

Вопрос о переходных видах закрыт давным-давно. В настоящее время известен целый ряд видов, сменивших друг друга на протяжении эволюции, пока мы не развились до человека разумного. Так, например, открыты останки сахелантропа, ардипитека, австралопитеков (африканского, афарского и других), человека умелого, человека работающего, человека прямоходящего, человека-предшественника, гейдельбергского человека, неандертальца и раннего человека разумного. Все эти виды изучаются настолько полно, насколько это возможно средствами современной науки. Споры идут лишь о том, насколько плавно происходит процесс смены видов, но не о том, идёт ли он вообще.

С тех пор, как Дарвин сформулировал свою Теорию, споры и злоупотребления вокруг этой темы не утихают ни на минуту. Людям неприятно думать, что они, их строение, их сознание, их способ мышления и восприятия окружающей действительности — суть следствие в некотором роде хаотических процессов, не контролируемых абсолютно ничем, кроме законов природы.

И эволюция идёт внутри вас прямо сейчас. Миллионы клеток вашего тела рождаются и умирают на протяжении вашей жизни, сменяя поколение за поколением. Некоторые из них рождаются более сильными и агрессивными, чем другие. А эволюция заботливо закрепляет эти характеристики до тех пор, пока агрессивные клетки не накопят достаточного числа мутаций и под действием одного из провоцирующих факторов не вырвутся из-под контроля природного механизма. Эволюционировавшие клетки начинают бесконтрольно делиться, захватывая новые территории. Результат? Рак.

3. Почему же в наше время обезьяны не превращаются в людей?

Э, стоп, а кто сказал, что когда-то превращались? Люди никогда не были обезьянами. Люди — это отдельный род приматов, относящийся к семейству гоминид. Мы эволюционировали, развиваясь от наших далёких общих предков параллельно с другими сестринскими видами: орангутанами и шимпанзе.

Самый древний из известных нам видов гоминид ходил по Земле около семи миллионов лет назад — ардипитеки. Именно ходил, а не лазил по деревьям: ардипитеки, как и сменившие их австралопитеки, уже были прямоходящими, а вот с разумом у них было неважно: примерно как у современных орангутангов. Орангутаны и шимпанзе, кстати, имеют интеллект, равный по уровню интеллекту человеческих детёнышей в возрасте 3–7 лет. Дальше их эволюция пока не пошла, но кто знает, что будет с ними через 7 миллионов лет?