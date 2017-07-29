Непотопляемый Сэм - кот, переживший гибель трех кораблей

Непотопляемый Сэм - так звали беспринципного кота, который в годы Второй Мировой войны сначала оказался на германскоv линкорне, затем на борту британского эсминца, а позже на авианосце, также британском. Все корабли, на которых оказывался кот, были затоплены. Кот же пережил счастливо переехал на берег и прожил до 1955 года.

Сначала кота пронес на борт германского линкора "Бисмарк" неизвестный матрос, дело было в 1941 году. 18 мая 1941 года корабль выступил из Готенхафена с приказом топить британские торговые суда. Девять дней спустя, 27 мая, линкор был потоплен британской эскадрой, причём спаслись лишь 115 моряков из 2200. Несколько часов спустя кот, плававший на обломках корабля, был замечен английскими моряками с возвращающегося на базу эсминца «Казак» и взят на борт. При этом экипажу эсминца не удалось спасти ни одного человека! Не зная настоящего имени кота, английские моряки дали ему прозвище Оскар.

Следующие несколько месяцев Оскар провёл на борту эсминца, в это время сопровождавшего несколько конвоев в Средиземном море и Северной Атлантике. 24 октября 1941 года «Казак», находясь в эскорте конвоя HG-75, следовавшем из Гибралтара в Ливерпуль, был торпедирован немецкой подводной лодкой «U-563». 27 октября эсминец затонул. Погибли 159 английских моряков. Но кот выжил и на этот раз.

После гибели «Казака» кот получил от англичан прозвище «Непотопляемый Сэм» и был перенесён на авианосец «Арк Ройял», самолёты которого сильно поспособствовали гибели его первого корабля, «Бисмарка». В ноябре авианосец был торпедирован немецкой подводной лодкой «U-81». Попытки взять на буксир тонущий корабль вновь оказались бесплодными, и «Арк Ройял» затонул в 30 милях к востоку от Гибралтара. На этот раз все моряки и летчики были спасены экипажами судов, подоспевших на помощь. Спасли и кота, который вместе с моряками цеплялся за обломки корабля.

На этом морская история немецко-британского кота закончилась, начался сухопутный период его жизни. Пастельный рисунок героического кота, выполненный художницей Джоджиной Шоу-Бейкер, сейчас хранится в Национальном морском музее в Гринвиче.