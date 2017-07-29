Японский солдат, который не признал окончания Второй мировой войны

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Это почти 200 крупных элементов, общий вес которых в итоге составит почти 5 тысяч тонн, рассказал замдиректора по производству «Мостоотряда-1» Михаил Пиксаев.
Этого человека звали Хиру Онода - он служил в японской императорской армии и не признал поражения Японии в 1945м году. Старший лейтенант Онода ушел в джунгли и партизанил еще 30 лет - вплоть до 1975 года.
В декабре 1944 года Онода вместе с другими солдатами высадился на филиппинском острове Лубанг и получил приказ стоять до последнего. Через некоторое время после высадки все японские солдаты, за исключением Оноды и трех его сослуживцев, погибли или сдались в плен американским и филиппинским войскам.
Хиру вместе с оставшимися солдатами ушел в горы и организовал партизанское подполье. За 30 лет он уничтожил три десятка филиппинцев, несколько раз нападал на полицию и американские радары.
В 1945 году Онода увидел листовку, в которой сообщалось о капитуляции Японии. Конечно же, он не поверил и принял ее за вражескую агитку. Онода не поверил и тогда, когда один из его солдат рядом с убитой им коровой нашел записку, написанную островитянами - в ней говорилось "Война закончилась 15 августа. Спускайтесь с гор".
Группа Оноды поверила в окончание войны лишь после того, как над островом раскидали листовки с приказом о капитуляции, подписанным командующим 14-й императорской армией Томоюки Ямасита. Один из солдат, Ючи Окатсу - покинул товарищей и сдался филиппинским властям. Остальные пришли к выводу, что правительство Японии находится в изгнании, а страной управляет шайка проамериканских самозванцев. Поэтому они не сложили оружие и продолжили партизанить.
В 1954 году Онода потерял одного соратника, а в 1972 - другого. Первого застрелили во время стычки с поисковой партией, а второго - во время перестрелки с полицией.
Онода жил охотой, отбирал у фермеров скот и рис и не собирался сдаваться врагам. В 1974 году он встретил Норио Судзуки - японского путешественника, который специально отправился на его поиски. Цель своего путешествия Норио выразил так "Найти лейтенанта Онода, панду и снежного человека - именно в такой последовательности". Онода и Судзуки подружились, но Хиру отказался возвращаться в Японию без приказа командования.
Фотографии лейтенанта Онода, которые Судзуки привез на родину, произвели фурор. Японское правительство отыскало человека, который был командиром Онода в 1944 году - майора Йошими Танигучи. Йошими бросил книжный магазин, в котором работал и вылетел на Филлиппины. Там он передал Хиру приказ о капитуляции.
Лейтенант Онода сдался филиппинским властям - он отдал полицейским свою винтовку, несколько гранат, полсотни патронов и меч. От смертной казни его спасло только помилование президента Филиппин.