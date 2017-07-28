Госдеп раскритиковал решение РФ урезать штат дипмиссии США

Госдепартамент США назвал решение российских властей сократить численность американского дипломатического персонала в РФ «неоправданной мерой» и выразил по этому поводу сожаление.

«Мы оцениваем воздействие подобного сокращения и то, как ответим на него. В данный момент других комментариев не даем», - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Ранее представляющая Госдеп Хизер Науэрт назвала ответные действия Москвы глубоко разочаровывающими и вызывающими протест. Она утверждает, что глава ведомства Рекс Тиллерсон и посол США в России Джон Теффт уведомили Кремль о позиции Вашингтона по поводу предстоящей высылки дипломатов.

Речь идет об уравнивании численности дипломатического контингента в США и России. После принятия американским конгрессом закона о новых антироссийских санкциях Москва решила, что количество сотрудников Госдепа в РФ и штат МИД РФ в США должны быть одинаковыми. Поскольку на данный момент Соединенные Штаты представлены в России более широко, чем Россия в США, решение Москвы фактически означает высылку американских дипломатов.

Оно стало реакцией на принятие в Вашингтоне нового закона об антироссийских санкциях - самых масштабных с 2014 года, в основном затрагивающих энергетический сектор. Пока этот документ не подписан президентом США Дональдом Трампом, но, по всеобщему мнению, он при всем желании поставит свою подпись.

МИД РФ назвал действия Вашингтона «крайне агрессивными», а позицию Белого дома - высокомерной попыткой прикрываться собственной «исключительностью» и игнорированием интересов других государств (помимо России в новом санкционном законе США фигурируют также Иран и КНДР).

Как сообщал NewsInfo со ссылкой на мнение профессора Джорджтаунского университета Энджелы Стент, «в своем нынешнем виде этот законопроект бьет не только по России, но и по американским и европейским предприятиям из-за прописанных в нем ограничений, затрагивающих связанные с российскими компаниями энергетические проекты».

По мнению эксперта, Вашингтон встал на путь взаимных санкций и контрсанкций, обрекая российско-американские отношения на дальнейшее ухудшение. Стент считает, что между двумя странами может сохраниться разве что сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом в зоне сирийского конфликта.