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    • Опубликована
    • сегодня в 13:05

ФАС завела дело на «большую четверку» из-за отмены роуминга

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении так называемой большой четверки российских операторов сотовой связи - «Вымпелкома», МТС, «МегаФона» и Tele2. Причиной стало нарушение ими обязательства по подготовке предложений насчет отмены национального роуминга .

«Операторы связи обязаны были вынести предложения по национальному роумингу, чего сделано не было, поэтому ФАС приняла решение по вопросу национального роуминга возбудить дело в отношении «большой четверки», - пояснил заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.

Теперь возможны два варианта развития событий - нарушение будет установлено или дело закроют в связи с отсутствием нарушения, уточнила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева. В первом случае, по ее словам, сотовые операторы получат предписания с четким указанием порядка устранения нарушений и могут быть привлечены к административной ответственности.

После этого закон нам дает возможность применить взыскание необоснованно полученного дохода... в федеральный бюджет», - напомнила Заева.

Она спрогнозировала отсутствие существенных последствий отмены роуминга для абонентов: «большая четверка» сможет компенсировать возникшую разницу прибыли на фоне повышения средней продолжительности разговора. «Если операторы решат все-таки перенести этот доход, получаемый от внутрисетевого роуминга, на другие услуги связи, то минута может подорожать на доли копейки», - считает представитель ФАС.

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