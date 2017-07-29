Строители Крымского моста замкнули арку автодороги

Заместитель директора по производству «Мостоотряда-1» Михаил Пиксаев сообщил о завершении работ по сборке автодорожной арки моста через Керченский пролив, который соединит полуостров Крым с материком.

«На керченском берегу завершена укрупнительная сборка автодорожной арки Крымского моста: ее свод замкнут на высоте 45 метров от основания конструкции. Одновременно мостостроители подготовили к установке на фарватерные опоры железнодорожную арку», - говорится в пресс-релизе, опубликованном 31 июля информационным центром проекта.

«Автодорожная арка - это почти 200 крупных элементов: блоки ортотропных плит, арочных сводов и так далее. Вес пролета в итоге составит почти 5 тысяч тонн», - уточнил Пиксаев.

Как сообщал NewsInfo , 10 июля строители Керченского моста начали укладывать асфальт на ряде пролетов. В пресс-службе информационного центра проекта тогда рассказывали, что асфальтобетонная смесь для дорожного покрытия переправы изготовлена с использованием битума, который модифицирован полимерными добавками. За их счет асфальт на Крымском мосту должен быть более прочным, устойчивым к трещинам и другого рода деформациям, а также долговечным.

По данным на конец июня работы по сооружению Керченского моста были завершены более чем наполовину, к тому времени строители, в частности, уже собрали железнодорожный пролет.