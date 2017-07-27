Почему немцев называли фашистами?

Называли Фашистами, национал-социалистов, с целью пропаганды, ибо Советский социализм, был схож, как по названию, так и по многим положениям, с национал-социализмом, а такой путаницы государство позволить не могло. Именно по этому, нацистскую Германию и «Национал-социалистическую немецкую рабочую партию», в советском союзе называли, в честь Союзников Германии на фронтах второй мирововй войны, фашистской.