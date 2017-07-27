newsinfo.ru
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.07.2017 : 59.5436
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.07.2017 : 69.6779
  • Обменный курс GBP по ЦБ РФ на 29.07.2017 : 77.8771
  • Обменный курс AUD по ЦБ РФ на 29.07.2017 : 47.4443

Страна

Image

ЦБ РФ оставил банк «Югра» без лицензии

Соответствующее решение обнародовано сегодня, 28 июля, на сайте главного банковского регулятора страны.

Читать полностью

Общество

Image

Конец лета: Москве объявили грозовое предупреждение

МЧС разослало экстренные сообщения о том, что в ближайшие часы в столице резко ухудшатся погодные условия.

Читать полностью
http://img.newsinfo.ru/image/article/5/2/4/5524.jpeg
    • Опубликована
    • сегодня в 12:00

Почему немцев называли фашистами?

Называли Фашистами, национал-социалистов, с целью пропаганды, ибо Советский социализм, был схож, как по названию, так и по многим положениям, с национал-социализмом, а такой путаницы государство позволить не могло. Именно по этому, нацистскую Германию и «Национал-социалистическую немецкую рабочую партию», в советском союзе называли, в честь Союзников Германии на фронтах второй мирововй войны, фашистской.

Новости