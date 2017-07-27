Почему немцев называли фашистами?

ЦБ РФ оставил банк «Югра» без лицензии
Соответствующее решение обнародовано сегодня, 28 июля, на сайте главного банковского регулятора страны.
Соответствующее решение обнародовано сегодня, 28 июля, на сайте главного банковского регулятора страны.
МЧС разослало экстренные сообщения о том, что в ближайшие часы в столице резко ухудшатся погодные условия.
Называли Фашистами, национал-социалистов, с целью пропаганды, ибо Советский социализм, был схож, как по названию, так и по многим положениям, с национал-социализмом, а такой путаницы государство позволить не могло. Именно по этому, нацистскую Германию и «Национал-социалистическую немецкую рабочую партию», в советском союзе называли, в честь Союзников Германии на фронтах второй мирововй войны, фашистской.