Какая религия была самой первой?

Слово "тотем" имеет североамериканские корни, и в наиболее распространенном понимании тотемом могут быть животные: чаще звери, птицы, реже - пресмыкающиеся, земноводные. Мало кому хочется отождествлять себя с лягушкой, к примеру.

Иными словами, во многих ранних культурах существовало убеждение, что некий тотем (зверь) дал начало конкретному человеческому роду и оказывает ему покровительство.

Откуда взялись первые домашние животные, самые первые "диеты" и религиозные атрибуты?

С животными-тотемами были связаны многочисленные ритуалы и табу.

Среди ученых бытует мнение, что одомашнивание многих видов животных стало результатом наложения табу на убийство тотема по следующим причинам: а) когда дичи мало, питаться нечем, а тотем убивать нельзя, приходится самостоятельно разводить животных на убой; б) в руки племени время от времени попадают детеныши животных-тотемов, которых нельзя было бросить на произвол судьбы, а потому их оставляли при себе в качестве хранителя племени - скорее всего, именно так впервые были одомашнены волки. Предполагается также, что именно благодаря тотемизму люди впервые стали соблюдать своеобразную диету, так как на убийство тотема было наложено табу.

Откуда мог произойти обряд Евхаристии (причащения) в христианстве?

Лишь при особых обстоятельствах племя могло принести в жертву священное животное: голод, конфликт с другим племенем, прочие проблемы. Часто ритуалы жертвоприношения были сопряжены с поеданием останков убитого животного - вряд ли лакомых кусочков, мастерски поджаренных на огне: скорее, это были сырые куски мяса и внутренних органов. Безусловно, ничто не пропадало зря: кровью разрисовывали лица и камни, стены пещер, из шкур создавали первобытную одежду, из костей вырезали примитивные орудия труда и подобия оружия, а также амулеты. Всё это делалось для приобщения к тотему и приобретения его способностей. Древним это казалось логичным. Обряды жертвоприношения, как правило, производились на возвышенностях, рядом со знаковыми элементами рельефа. Каменные алтари представляли из себя плоские мегалитические конструкции. А теперь возьмем обряд причащения в христианстве и сравним его вышеописанными ритуалами: конечно, христиане не пляшут, обмазавшись кровью диких животных, но им предлагается съесть хлеб, символизирующий плоть Христа, и выпить вина - "вино есть кровь моя".

Остались ли среды тотемизма в современности?

В отличие от многих других верований, тотемизм в целом не навязывает никакой особой картины мира. Фактически тотемисты уважают некое животное больше остальных, отождествляют себя с ним и стараются его не обижать. И при желании назвать себя тотемистом может каждый третий любитель фурри, каждый второй болельщик футбольного клуба Roma, каждая первая "кошечка" и прочие зверолюди.