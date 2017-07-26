ЦБ РФ оставил банк «Югра» без лицензии

Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковской деятельности у известного российского банка «Югра».

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 28 июля 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ПАО Банк «Югра», рег. № 880, г. Москва (приказ Банка России от 28 июля 2017 года №ОД-2138)», - говорится в сообщении , опубликованном на сайте ЦБ РФ в разделе «Инсайдерская информация».

Примечательно, что накануне вечером стало известно об инициативе мажоритарного акционера «Югры» Алексея Хотина, который представил в Центробанк план финансового оздоровления кредитной организации с возвратом 170 млрд рублей Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в течение последующих 10 лет. Он также гарантировал, что в случае необходимости готов предоставить 21 млрд рублей финансовой помощи.

Ранее Центробанк ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры» и установил в банке временную администрацию в лице АСВ. Впоследствии эти решения были оспорены Генпрокуратурой РФ, однако страховые выплаты вкладчикам все равно начались.