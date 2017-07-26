Скандал в Белом доме: Скарамуччи обозвал коллегу шизофреником

Недавно назначенный директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи стал звездой ночного эфира американских телеканалов: журналист New Yorker Райан Лицца рассказал, что представитель президентской администрации не стесняется в выражениях - например, обозвал главу аппарата Ринса Прибаса «параноидным шизофреником».

Гнев Скарамуччи вызвала неудача в поисках источников утечки информации из Белого дома, которую он обещал жестко пресечь. Не найдя никого, кто мог бы сойти за подозреваемого, директор по коммуникациям обрушил свой гнев на коллег - причем в телефонном разговоре с журналистом, которому жаловался на ситуацию. Больше других его почему-то разгневали помощник президента по стратегическим вопросам Стивен Бэннон и руководитель аппарата Белого дома Ринс Прибас.

Первого Скарамуччи обвинил в преследовании личных корыстных интересов, а второго вообще назвал «чертовым параноидным шизофреником» и «параноиком». При этом, как подчеркивает бравший у него интервью Райан Лицца, директор по коммуникациям Белого дома даже не потребовал, чтобы их беседа не записывалась или не разглашалась впоследствии.

Скарамуччи, выходку которого оживленно комментировали все американские новостные телеканалы, похоже, нимало не смущен случившимся - скорее наоборот, внезапная «слава» его вдохновила. «Я иногда использую красочный язык. Я буду воздержан в этой области, но не брошу страстной борьбы за повестку Дональда Трампа», - прокомментировал он ситуацию в Twitter.

Напомним, 53-летний финансист Энтони Скарамуччи за неделю работы в Белом доме уже успел оказаться фигурантом ряда скандалов. Один из них связан с самим его трудоустройством: узнав о назначении нового директора по коммуникациям, тогдашний пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что не поддерживает кадровое решение президента США Дональда Трампа и подал заявление об отставке. Глава государства якобы уговаривал его остаться, но потом, поняв бесперспективность своих уговоров, поблагодарил за проделанную работу и пожелал успехов.

«Президент хотел привести новых людей, чтобы отдел коммуникаций набрал обороты. Обдумав это, я порекомендовал президенту начать работу с чистого листа», - заявил Спайсер, оставляя свой пост.

В минувший понедельник, когда от Белого дома требовались оперативные комментарии по поводу отношения Трампа к принятию антироссийских санкций, Скарамуччи допустил серьезный промах - заявил, что президент пока не решил, как к ним относиться. При этом директор по коммуникациям не преминул добавить, что в целом Белый дом «стремится к деэскалации» ситуации, поскольку «история с Россией слишком раздута».

Параллельно с ним перед прессой выступала заместитель только что ушедшего Спайсера - Сара Сандерс (она заняла его пост и сейчас является главой пресс-службы Белого дома). Она, в противовес Скарамуччи, заявила, что Трамп поддерживает принятие закона об антироссийских санкциях и в целом «жесткость в отношении России».

Когда журналисты попросили Скарамуччи объяснить это расхождение в заявлениях, он заявил: «Моя оплошность» - и посоветовал больше доверять Сандерс.

При этом новый директор по коммуникациям объявил своей основной задачей восстановление добрых отношений Трампа со СМИ и поиск источников утечки конфиденциальной информации из Белого дома. Он пригрозил увольнять сотрудников президентского аппарата, в отношении которых возникнут какие-либо подозрения.