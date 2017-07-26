Россия нанесла США ответный удар с отсрочкой в полгода

Российское внешнеполитическое ведомство обнародовало утвержденное президентом РФ Владимиром Путиным заявление о введении контрсанкций против США - в качестве ответа на принятый там закон, вводящий ограничительные меры в отношении России и ряда других стран.

Уже на днях - с 1 августа - американская дипломатическая миссия лишится некоторых своих зданий в Москве (складских помещений на Дорожной улице) и дачи в Серебряном Бору, а через месяц - с 1 сентября - численность ее сотрудников должна быть сокращена до 455 человек, «в точном соответствии с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала в США». Последняя мера затронет генконсульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

«Конечно, подобные меры невозможны без санкционирования президентом», - подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя журналистам заявление МИД РФ. А в самом министерстве добавили, что могут последовать и другие меры, затрагивающие американские интересы. Дело в том, что нынешние ограничения - это по большому счету ответ лишь на арест российской дипсобственности в США и сокращение численности штата генконсульств РФ, запоздавший на полгода.

«Это именно тот обязательный ответ, который мы должны были сделать, симметричный ответ: они у нас забрали собственность - мы забрали собственность, они высылают наших дипломатов - мы высылаем их дипломатов», - пояснил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян в интервью «Коммерсантъ FM ».

Тот факт, что ответ на ситуацию с посольской собственностью РФ Москва решила дать только сейчас, эксперт связывает с принятием санкционного закона в конгрессе США. «Мы отчаялись решить вопрос с нашей дипломатической собственностью цивилизованным путем», - констатировал Мирзаян, напомнив, что решение об аресте было принято еще при Бараке Обаме - и оставалась надежда на урегулирование ситуации с приходом Дональда Трампа.

На тот момент, по словам политолога, Россия поступила «не по-дипломатически, но по-человечески».

«А дальше, скорее всего, мы будем отвечать уже и на пакет санкций, который был принят, непосредственно на него», - спрогнозировал Мирзаян.