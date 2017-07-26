Россия нанесла США ответный удар с отсрочкой в полгода

ЦБ РФ оставил банк «Югра» без лицензии
Соответствующее решение обнародовано сегодня, 28 июля, на сайте главного банковского регулятора страны.
Соответствующее решение обнародовано сегодня, 28 июля, на сайте главного банковского регулятора страны.
МЧС разослало экстренные сообщения о том, что в ближайшие часы в столице резко ухудшатся погодные условия.
Российское внешнеполитическое ведомство обнародовало утвержденное президентом РФ Владимиром Путиным заявление о введении контрсанкций против США - в качестве ответа на принятый там закон, вводящий ограничительные меры в отношении России и ряда других стран.
Уже на днях - с 1 августа - американская дипломатическая миссия лишится некоторых своих зданий в Москве (складских помещений на Дорожной улице) и дачи в Серебряном Бору, а через месяц - с 1 сентября - численность ее сотрудников должна быть сокращена до 455 человек, «в точном соответствии с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала в США». Последняя мера затронет генконсульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.
«Конечно, подобные меры невозможны без санкционирования президентом», - подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя журналистам заявление МИД РФ. А в самом министерстве добавили, что могут последовать и другие меры, затрагивающие американские интересы. Дело в том, что нынешние ограничения - это по большому счету ответ лишь на арест российской дипсобственности в США и сокращение численности штата генконсульств РФ, запоздавший на полгода.
«Это именно тот обязательный ответ, который мы должны были сделать, симметричный ответ: они у нас забрали собственность - мы забрали собственность, они высылают наших дипломатов - мы высылаем их дипломатов», - пояснил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян в интервью «Коммерсантъ FM ».
Тот факт, что ответ на ситуацию с посольской собственностью РФ Москва решила дать только сейчас, эксперт связывает с принятием санкционного закона в конгрессе США. «Мы отчаялись решить вопрос с нашей дипломатической собственностью цивилизованным путем», - констатировал Мирзаян, напомнив, что решение об аресте было принято еще при Бараке Обаме - и оставалась надежда на урегулирование ситуации с приходом Дональда Трампа.
На тот момент, по словам политолога, Россия поступила «не по-дипломатически, но по-человечески».
«А дальше, скорее всего, мы будем отвечать уже и на пакет санкций, который был принят, непосредственно на него», - спрогнозировал Мирзаян.