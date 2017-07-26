Росавиация опровергла «утечку» пилотов за границу

За два года из российских авиакомпаний уволились (в том числе в связи с переходом на другую работу) почти 200 пилотов. Половина из них сейчас трудоустроены в иностранных авиакомпаниях, пишут «Известия» со ссылкой на информацию из Росавиации, о трудоустройстве остальных сведений нет.

По данным ведомства, в стране в общей сложности насчитывается более 12 тысяч летчиков. «Исследование регулятора позволяет заключить, что сложившийся дефицит пилотов обусловлен в первую очередь бурным ростом авиаперевозок и приобретением большого количества новых воздушных судов», - отмечается в материале «Известий».

Тем самым Росавиация опровергла ранее появившиеся в СМИ утверждения о том, что в отечественной гражданской авиации наблюдается утечка кадров за границу из-за образовавшегося разрыва в зарплатах между российскими и зарубежными на фоне ослабления рубля.

По поводу тех 100 уволившихся пилотов, место работы которых в настоящее время неизвестно, в Росавиации пояснили, что они могли устроиться в отечественные авиакомпании, а могли и «эмигрировать». В любом случае 200 увольнений на более чем 12 тысяч летчиков - это небольшая доля, не позволяющая говорить о тенденции к утечке кадров, считают в ведомстве.