Дочери экс-президента Узбекистана дали пять лет лишения свободы

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Соответствующее решение обнародовано сегодня, 28 июля, на сайте главного банковского регулятора страны.
Соответствующее решение обнародовано сегодня, 28 июля, на сайте главного банковского регулятора страны.
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Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила о ходе расследования уголовного дела в отношении дочери бывшего президента республики - Гульнары Каримовой, которую еще в 2015 году решением Ташкентского областного суда признали виновной по пяти статьям УК и приговорили к пяти годам ограничения свободы.
В частности, Каримовой вменили «завладение путем вымогательства денежными средствами, акциями, долями и имущественными объектами», уничтожение и сокрытие документов, уклонение от уплаты налогов и сокрытие налогооблагаемой базы, а также участие в преступной группе.
«Вина Каримовой Г. в совершении данных преступлений подтверждается показаниями членов организованной преступной группы Содикова Н., Мадумарова Р., Сабирова Ш. и других, свидетелей, потерпевших, материалами проверок деятельности подконтрольных организованной группе 45 хозяйствующих субъектов и 16 офшорных компаний, изъятыми письменными и вещественными доказательствами, заключениями экспертиз и другими доказательствами, собранными по делу», - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Узбекистана.
Еще одно уголовное дело в отношении дочери экс-главы республики выделено в отдельное производство, его расследование продолжается до сих пор. Речь идет о содействиии организованной преступной группе в завладении чужим имуществом путем мошенничества, необоснованном взимании у абонентов операторов сотовой связи дополнительных комиссий при оплате услуг, сокрытии иностранной валюты ( 1 млрд 942,8 млн долларов и 29,1 млн евро) путем получения «откатов» на счета оффшорных компаний, выводе доходов за рубеж в виде дивидендов, незаконном вывозе наличных, импорте товаров по завышенным ценам, незаконной продаже радиочастот и земли, «отмывании» денег и др.
В связи с этим расследованием Узбекистан обратился за помощью к ряду стран, включая Россию, чтобы арестовать активы преступной группы, в связи с которой подозревают Каримову
«По материалам следствия, на территории 12 зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1,394 миллиарда долларов, 63,5 миллиона евро, 27,1 миллиона фунтов и 18,5 миллиона франков», - говорится в сообщении Генпрокуратуры республики. Например, 777,8 млн долларов нашлись в Швейцарии, обнаружены также деньги и недвижимость во Франции, Гонконге, Германии, Швеции, Великобритании, Латвии, Ирландии, ОАЭ, Мальте и Испании.