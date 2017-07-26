Космонавт, который лежит на Луне с 1971 года

Фигурка имеет 8.5 сантиметров в длину и лежит неподалеку от кратера Бела. Памятник называется "Fallen Astronaut" - упавший астронавт. Скульптуру из цельного куска алюминия сделал бельгийский художник Пол Ван Хойдонк.

Рядом с алюминиевым астронавтом в пыльный лунный грунт участники миссии Аполлон-15 воткнули табличку с именами людей, отдавших свои жизни за космос. В этот список вошли 14 астронавтов - 8 американских и 6 советских (Юрий Гагарин, Владимир Комаров, Павел Беляев, Георгий Добровольский, Виктор Пацаев и Владислав Волков). Командир Аполлона-15 Дэвид Скотт рассказывал, что на самом деле на табличке должны были быть написаны имена 8 русских космонавтов, но из-за секретности советской космической программы американцы не узнали вовремя о гибели Валентина Бондаренко и Григория Нелюбова.